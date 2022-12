Death Stranding 2 offiziell mit Trailer vorgestellt – Kojimas nächstes Spiel

Letzte Nacht fanden die jährlichen Game Awards unter der Leitung von Geoff Keighley statt. Neben Auszeichnungen für die besten Spiele dieses Jahres, gab es wie immer einen Ausblick auf kommende Titel. Nach vielen Teasern ist nun endlich offiziell bekannt, dass Hideo Kojima an Death Standing 2 arbeitet. Während der Show wurde der erste Trailer gezeigt.

The Game Awards: Erster Trailer zu Death Standing 2

Death Standing 2 wird ein direktes Sequel zu seinem Vorgänger sein. Wir können uns auf ein Wiedersehen mit Norman Reedus und Léa Seydoux freuen. Ganz Kojima-like verrät der Trailer nicht zu viel. Auch der Entwickler selbst hat ebenfalls nicht viel mehr preisgegeben. Er sagte nur, dass das Video wohl voller Geheimnisse steckt.

„Ich kann nicht zu genau werden, aber ihr habt den Trailer jetzt gesehen und ich habe eine Menge Dinge darin versteckt. Ich will, dass ihr darüber sprecht und die Details findet.“

Das Projekt ist durch die Pandemie stark beeinflusst worden. Kojima hat die Geschichte von Death Stranding 2 wohl wegen Covid komplett neu geschrieben. „Ich wollte die Zukunft nicht noch weiter vorhersagen, also habe ich es neu geschrieben“.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Teaser deuteten auf Death Stranding 2 hin

In den letzten Monaten gab es immer wieder Teaser von Hideo Kojima. Die Twitter-Gemeinde ist regelmäßig darauf angesprungen und hat versucht herauszufinden, was der Entwickler andeuten will.

Demnach sind zwei Bilder aufgetaucht, die Elle Fanning in einem Studio in zwei spezifischen Posen zeigen. Ein aufmerksamer Twitter-Nutzer hat darauf hingewiesen, dass sie denen von Lou ähneln.

Vor wenigen Tagen sind dazu drei kryptische Logos aufgetaucht, die nur durch Vermutungen mit „Death Stranding 2“ in Verbindung gebracht werden konnten. Doch auch hier sollten die Fans recht behalten. Zwei der drei Logos sind im Trailer auf dem auftauchenden Frachter zu sehen.

Freut ihr euch auf Death Stranding 2? Schreibt es und in die Kommentare!