Deadpool 3: Ryan Reynolds spoilert mit Hugh Jackman den gesamten Film

Ryan Reynolds meldet sich als beliebter Anitheld Deadpool mit seinem dritten Solofilm zurück. Deadpool 3, der nach dem Kauf von Fox durch Disney erstmals von Marvel Studios selbst produziert wird, bringt den brutalen, sprücheklopfenden Publikumsliebling zurück auf die große Leinwand.

Die große Überraschung wurde vor wenigen Stunden enthüllt und wird von den Fans bereits mit Begeisterungsstürmen aufgenommen: Ein Wiedersehen mit Logan konnte endlich bestätigt werden!

Lange hatte Ryan Reynolds bei den Studios dafür gekämpft, dass Hugh Jackman als sein Held Logan aka Wolverine in einem seiner „Deadpool“-Filme mitspielen darf – ganz so wie in den „X-Men“-Comics von Marvel auch. Seine Bemühungen wurden zum Running-Gag mit witzigen Statements im Internet, wofür Reynolds inzwischen berühmt ist.

Deadpool 3: Das dürfen wir von Wolverines Rückkehr erwarten

Jetzt endlich wurde sein Wunsch erfüllt und für „Deadpool 3“ schlüpft noch einmal Wolverine-Star Hugh Jackman in seine ikonische Rolle als X-Men-Mutant, der mit seinem letzten Film „Logan“ (2017) bereits die Rolle nach neun X-Men-Filmen Ad acta legen (musste, schließlich endet der Film mit dem Tod des Titelhelden).

In einer neuen Videobotschaft wendet sich Ryan Reynolds an seine vielen Fans und stellt den neuen „Deadpool“-Film vor – gemeinsam mit Hugh Jackman. Dabei verraten sie mal eben den kompletten Film, doch seht selbst:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Dem ist ein weiteres Video vorangegangen, in dem Reynolds mit seinem einzigartigen Humor die Fans damit foppt, wie denn wohl die Handlung von „Deadpool 3“ aussehen wird:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Eine weitere Besetzung ist bislang noch nicht bekannt. Man darf aber davon ausgehen, dass weitere bekannte Charaktere aus den ersten beiden Filmen wieder mitspielen werden, neben neuen Figuren aus den Marvel Comics. Interessant sein dürfte auch die Möglichkeit sein, wie Deadpools Weg ins MCU aussehen könnte.

Deadpool 3 ist für den 6. September 2024 in den Kinos angekündigt. Eine Menge Zeit also für weitere Ankündigungen und Überraschungen. Wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden.