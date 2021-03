Dead by Daylight: Der Trickster wird zum neuen Lieblingskiller der Spieler

Dead by Daylight hat vor wenigen Tagen seinen neuesten Killer enthüllt: den Trickster aka Ji-Woon Hak. Und obwohl nach wie vor Beschwerden über Bugs und Probleme bestehen, scheinen seit Existenz des Tricksers die Wogen vorerst geglättet zu sein. Denn die Spieler lieben ihn – vielleicht sogar ein wenig zu sehr.

Dead by Daylight-Spieler verlieben sich in den Trickster-Killer

Denn bei dem neuesten Killer, der mit dem All-Kill-Chapter für „Dead by Daylight“ erscheint, handelt es sich um niemand Geringeres als einen heißen K-Pop-Star, dem das Töten dann doch mehr Freude bereitet hat als K-Pop. Immerhin hat er seine kompletten Bandkollegen auf dem Gewissen … Die Leute lieben ihn trotzdem und widmen ihm jetzt schon zahlreiche Fanarts und ja: Liebeserklärungen.

Übrigens: Für den Trickster hat Entwickler Behaviour Interactive extra mit Größen aus der koreanischsprachigen Popmusik-Branche zusammengearbeitet. Außerdem erkennen die Spieler in ihm eine große Ähnlichkeit zu Kim Hong Joong, dem Kopf der K-Pop-Band ATEEZ.

Doch was macht den Trickster so besonders? Der Trickster unterscheidet sich in einem ganz wesentlichen Punkt von seinen anderen Killerkollegen in „Dead by Daylight“: Er hat sein menschliches, ausgesprochen attraktives Äußeres im Wesentlichen beibehalten. Lediglich die Blutspritzer, seine gelbe Iris und vielleicht der klingenbesetze Baseballschläger lassen darauf schließen, dass es sich hierbei um den Killer und nicht um einen Survivor handelt.

Die Spieler lieben den neuen DbD-Killer jetzt schon – dabei wurde er noch nicht mal veröffentlicht. © Behaviour Interactive

Der Trickster durchbricht die vierte Wand: Und noch etwas scheint dazu beizutragen, dass sich die Spieler in Windeseile in seine gelben Augen verlieben. Denn im Lobbybereich dreht sich der Trickster gelegentlich für einen kurzen Moment um, durchbricht die vierte Wand und zwinkert dem Spieler verführerisch zu – miau.

Since you all like winking so much, here's a version without any UI. pic.twitter.com/hBfVSdcueT — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) March 3, 2021

Entwickler trauen sich was und Spieler finden es gut

Zwar ist der Trickster-DLC überhaupt noch nicht offiziell erschienen, sondern bislang nur auf den Testservern von „Dead by Daylight“ spielbar, aber das scheint den Spielern nichts auszumachen. Die meisten freuen sich allein schon über die offensichtliche, optische Abwechslung. Denn hier verdecken keine Maske, ein Schwall von Narben oder halbverweste Haut das augenscheinlich hübsche Gesicht des Killers.

Und auch so sticht der mordende K-Pop-Star mit seiner strahlenden Neon-Aufmachung ins Auge – buchstäblich, denn der Trickster wirft mit Messern um sich. Da geht die neue Überlebende Yun-Jin Lee beinahe unter, dabei kann auch sie sich sehen lassen. Immerhin ist sie seine einstige Produzentin und die einzige, die von ihnen überlebt hat. Zumindest bis jetzt.

Dead by Daylight: Der neue Killer sieht aus wie aus Cyberpunk 2077, ist aber ein K-Pop-Star

Was sagt die andere Seite? Natürlich gibt es auch Gegenwind. Viele sind noch skeptisch, ob der Trickster mit seiner neongelben Cyberpunk-Erscheinung überhaupt in die Welt von „Dead by Daylight“ passt. Manchen ist er nicht gruselig genug, anderen gefallen weder seine noch Yun-Jin Lees Fähigkeiten und Perks. Wieder andere verteufeln ihn als Joker-Abklatsch.

Vielleicht ändert sich die Meinung aller noch einmal, wenn das 19. DLC-Kapitel mit dem Namen All-Kill in den nächsten Wochen erscheint und die PTB-Phase abgeschlossen ist. Denn erst dann wurde der letzte Schliff am Trickster und Yun-Jin Lee vorgenommen. Bis dahin erfreut euch an den verliebten Posts der DbD-Community:

Ich bin so ABARTIG heftig in love und hehypt auf den neuen Dead by Daylight Killer (der Trickster/Ji-Woon Hak) und der neuen Survivorin (Yun-Jin) *_* pic.twitter.com/GJibir82pK — Fey Treewater 🦋 (@IronFey_) March 4, 2021

Me running from The Trickster in dead by daylight ☺️

pic.twitter.com/HHkt0tjlVd — hoeseph (@clownishnesss) March 2, 2021

Dead By Daylight’s New Killer, The Trickster’s Mori makes me jealous of Yun-Jin😳😔💖 pic.twitter.com/ofuaMgldwH — 💕☁️Matthew☁️💕 (@Crayzee_Pandaz) March 2, 2021