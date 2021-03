Dead by Daylight: Chapter All-Kill mit dem Trickster als neuen Killer erscheint heute

Update vom 30. März 2021: Am heutigen 30. März erscheint das 19. „Dead by Daylight“-Kapitel mit dem Namen All-Kill. Darin sind die neuen beiden Charaktere Der Trickster und Yun-Jin Lee enthalten, allerdings keine neue Map. Dafür erfreut sich der Trickster schon jetzt unglaublicher Beliebtheit und scharte bereits vor Release des neuen DLC eine begeisterte Fangemeinde um sich:

Dead by Daylight: Der Trickster wird zum neuen Lieblingskiller der Spieler

Alle Infos inklusive Perks, Fähigkeiten und Mori zu dem neuen Killer Der Trickster und der neuen Überlebenden Yun-Jin Lee findet ihr weiter unten in diesem Beitrag.

Originalmeldung vom 3. März 2021: Die PTB-Server von Dead by Daylight wurden zum gestrigen Abend mit der Version 4.6.0 ausgestattet. Damit wurde auch der neue Killer vom 19. Kapitel All-Kill enthüllt, der bereits seit mehreren Tagen von Behaviour Interactive angeteasert wurde. Nun sind er und die neue Überlebende bekannt – und sie scheinen zunächst eher aus Cyberpunk 2077 als aus DbD zu stammen.

Dead by Daylight arbeitet mit BTS-Produzenten zusammen

Wer ist der neue Killer? Der neue mordende Char trägt den Namen The Trickster und orientiert sich optisch stark an den Überlebenden. Allerdings unterscheidet ihn (abgesehen von der Tatsache, dass er die Survivor töten will) vor allem sein ausgesprochen farbintensives Äußeres von seinen Opfern. Der Trickster hat nämlich einen interessanten Ursprung.

Denn auch wenn die Optik zunächst eher an das Cyberpunk-Genre erinnert, entspringt der aus Südkorea stammende neue Killer einer ganz anderen Ecke – nämlich der K-Pop-Branche. Wie IGN berichtet, hat Entwickler Behavior Interactive für die Authentizität extra mit Kevin Woo von der K-Pop-Band U-KISS und DJ Swivel aka Jordan Young zusammengearbeitet. Letzterer war unter anderem als Produzent und Songwriter für BTS tätig, einer der bekanntesten K-Pop-Bands.

Der Trickster ist der einstige K-Pop-Star Ji-Woon. © Behaviour Interactive/IGN

Wer ist die neue Überlebende? Als neue Überlebende findet mit dem kommenden 19. Chapter Yun-Jin Lee in „Dead by Daylight“. Sie ist die mysteriöse Person, die über mehrere Tage die Social-Media-Kanäle des Spiels beansprucht hat. Lee ist Musikproduzentin des fiktiven Plattenlabels Mightee One.

Die Fähigkeit des Tricksters

Der neue Killer war eigentlich ein K-Pop-Star namens Ji-Woon und wurde von Yun-Jin Lee in die Boyband NO SPIN aufgenommen. Ji-Woon entwickelte allerdings eine gewisse Eifersucht auf seine Bandkollegen und tötete seine Mitstreiter durch ein von ihm gelegtes Feuer. Daraufhin war seine Mordlust geweckt und er wurde zum Solokünstler namens The Trickster.

Keiner sieht den Survivorn so ähnlich wie der Trickster. Er ist der wohl menschlichste Killer neben The Legion. © Behaviour Interactive

Seine Spezialfähigkeit: In „Dead by Daylight“ tötet er seine Opfer mit den sogenannten Showstoppern. Es handelt sich dabei um ein Set von maximal 60 Klingen, die er, ähnlich wie die Jägerin, durch das Öffnen von Schließschränken wieder auffüllen und auf die Überlebenden werfen kann.

Mit dem Werfen mehrerer Klingen auf einmal wird die Kontrolle und die Wurfgeschwindigkeit erhöht, während die Bewegungsgeschwindigkeit verringert wird. Werden die Überlebenden von den Klingen getroffen, erhöht sich jedes mal die Verletzungsanzeige. Wurde der Survivor von 8 Klingen getroffen, wird er entweder in den verletzten oder sterbenden Zustand versetzt. In Aktion samt Mori sieht das so aus:

Die Perks des Tricksters

Natürlich bringt der Trickster wieder eigene freischaltbare Vorteile fürs Blutnetz mit. So funktionieren sie:

Starstruck : Starstruck wird aktiviert, wenn ein Überlebender getragen wird. Überlebende im Terror Radius leiden unter dem Gefährdet-Status für 20 / 25 / 30 Sekunden . Die Fähigkeit hat einen Cooldown von 90 Sekunden, sobald der Überlebende nicht mehr getragen wird.

: Starstruck wird aktiviert, wenn ein Überlebender getragen wird. Überlebende im Terror Radius leiden unter dem Gefährdet-Status für / / . Die Fähigkeit hat einen Cooldown von sobald der Überlebende nicht mehr getragen wird. Fluch – Crowd Control : Die Entität blockiert ein Fenster für 10/12/14 Sekunden nachdem ein Überlebender es schnell durchquert.

: Die Entität blockiert ein Fenster für nachdem ein Überlebender es schnell durchquert. No Way Out: Für jeden der Überlebenden, der gehängt wird, erhält der Killer einen Token. Wenn der letzte Generator repariert wird, blickiert die Enstatit die Schalter am Ausgangstor für 8/9/10 Sekunden lang pro gesammelten Token bis zu einem Maximum von 32/36/40 Sekunden.

Die Perks von Yun-Jin Lee

Die neue Überlebende ist mit ihren Perks in „Dead by Daylight“ eine echte Fluchtmeisterin. © Behaviour Interactive

Die Überlebende Yun-Jin Lee bringt ebenfalls drei neue Vorteile in „Dead by Daylight“:

Fast Track : Immer wenn ein Überlebender aufgehakt wird, erhält der Überlebende 1 / 2 / 3 Token(s) . Man verbraucht alle Tokens, sobald man einen großen Skill-Check an einem Generator absolviert hat und erhält für jeden einzelnen Token einen zusätzlichen Fortschrittsbonus von 1 % für jeden großartigen Skill Check beim Reparieren eines Generators.

: Immer wenn ein Überlebender aufgehakt wird, erhält der Überlebende / / . Man verbraucht alle Tokens, sobald man einen großen Skill-Check an einem Generator absolviert hat und erhält für jeden einzelnen Token einen zusätzlichen Fortschrittsbonus von für jeden großartigen Skill Check beim Reparieren eines Generators. Smash Hit : Nachdem der Killer mit einer Palette betäubt wurde, kann der Überlebende maximal 3 Sekunden lang mit 150% der normalen Laufgeschwindigkeit sprinten. Verursacht den Effekt Erschöpft für 60/50/40 Sekunden .

: Nachdem der Killer mit einer Palette betäubt wurde, kann der Überlebende lang mit 150% der normalen Laufgeschwindigkeit sprinten. Verursacht den Effekt Erschöpft für . Self-Preservation: Immer wenn ein anderer Überlebender in einem Umkreis von 12 Metern von einem Basis- oder Spezialangriff getroffen wird, wird die Selbsterhaltung aktiviert. Dabei werden Kratzspuren 6/8/10 Sekunden lang unsichtbar.

Release von Chapter 19: Wann genau das 19. Kapitel für „Dead by Daylight“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Wer den neuen Killer und die neue Überlebende allerdings schon einmal testen möchte, kann einfach die PTB-Phase nutzen. Außerdem könnt ihr hier den neuen Farbenbild-Modus testen, der damit ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung steht.