Dead by Daylight kündigt neuen Killer an: Das wissen wir bisher!

Seit mehreren Tagen gibt uns Dead by Daylight äußerst kryptische Hinweise auf den neuen Killer, der mit Kapitel 14 in das asymmetrische Horrorspiel finden soll. Genauer gesagt sind es die Social Media-Kanäle, die dafür sogar komplett von einer mysteriösen Person gekapert worden sind. Doch wer ist sie?

Dead by Daylight: Der neue Killer oder die neue Überlebende?

Seit etwa einer Woche wurden die Accounts von „Dead by Daylight“ von einem vermeintlichen Hacker namens Magnum Opus (bezeichnet das bedeutsamste Werk eines Künstlers) übernommen. Dabei scheint es sich entweder um den neuen Killer oder den neuen Überlebenden zu handeln.

Die seitdem geposteten Inhalte geben immer wieder kleinere Hinweise auf den oder die Unbekannte(n) und so ist die DbD-Community seither fleißig am Rätselraten und am Übersetzen koreanischer Hashtags und Sätze. Daraus scheinen bisher folgende Fakten entstanden zu sein:

Es scheint sich um einen weiblichen Charakter zu handeln

Sie kommt aus Seoul, der Hauptstadt von Südkorea

Sie ist offenbar Gamerin und hat eine Vorliebe für Bildschirme

Sie arbeitet für 11/1 Mighty One Entertainment

Sie oder jemanden, den sie kennt, scheint einen Brand überlebt zu haben

Sie scheint sich gerne auffällig zu kleiden und kunstschaffend zu sein

Das geheimnisvolle Interview mit Yun-Jin

Der neueste Hinweis der „Dead by Daylight“-Kanäle ist ein Interview, das ein unbekannter Mann mit einer Frau namens Yun-Jin auf koreanisch führt. Darin ist die Rede von einem Feuer und einem Interview-Termin.

Einige Nutzer haben sich die Mühe gemacht, das auf koreanisch geführte Interview ins Englische zu übersetzen. Wir haben es wiederum ins Deutsche übersetzt:

Yun-Jin : Ich habe das Interview am Samstag abgesagt. Kommen Sie an diesem Tag auch nicht in die Nähe des Studios, machen Sie mal eine Pause. Diese Tag kann hart sein.

: Ich habe das Interview am Samstag abgesagt. Kommen Sie an diesem Tag auch nicht in die Nähe des Studios, machen Sie mal eine Pause. Diese Tag kann hart sein. Unbekannter : Was ist das Besondere an diesem Tag?

: Was ist das Besondere an diesem Tag? Yun-Jin : Am Samstag ist ein Jahr seit dem Feuer vergangen.

: Am Samstag ist ein Jahr seit dem Feuer vergangen. Unbekannter: Darauf wird jeder Rücksicht nehmen. Halten Sie das Interview noch einmal, Sie schaffen das.

Wer ist Yun-Jin? Nur die Frau wird namentlich genannt und spricht den Unbekannten auf ein offenbar verheerendes Feuer an, das nun ein Jahr zurückliegen soll. Wir erfahren hierbei scheinbar etwas über die Hintergrundgeschichte – doch von wem? Die des Killers oder handelt es sich bei Yun-Jin um die Überlebende? Möglicherweise die Überlebende eines Großbrands? Ihr Gesicht haben wir bislang jedenfalls nicht gesehen, immer fehlt der Kopf. Vielleicht wegen sichtbarer Verbrennungen?

Stammt der neue DbD-Killer aus Five Nights at Freddy?

Während nun außerdem die einen vermuten, dass die ständig thematisierte Zeit und das Zurückspulen im allerersten Teaser darauf hindeuten, dass der Killer aus Kapitel 14 möglicherweise die Zeit (vielleicht zum Tag des Unglück?) zurückdrehen kann, sind die anderen von ihrer Five Nights at Freddy-Theorie überzeugt.

Immerhin macht das Kern-Gameplay von „Five Nights bei Freddy“ aus, dass man Computermonitoren nach den Mördern absucht. Das vorab getwitterte Bild scheint da nicht abwegig, passt jedoch nicht zu dem gezeigten Rest und dem koreanischen Setting.

Um wen handelt es sich diesmal? Viele vermuten ein Crossover von „Dead by Daylight“ mit FNAF. © Behaviour Interactive

Killer-Enthüllung am Samstag? Wenn wir den in dem Interview genannten Samstag wörtlich nehmen, könnte dies den Enthüllungstag andeuten. Somit würden am 6. März das 14. „Dead by Daylight“-Kapitel und damit auch die neuen Charaktere offengelegt. Fest steht jedoch noch nichts und wir müssen vorerst weiterhin spekulieren, ob wir es seit Tagen mit Killer oder Überlebender zu tun haben.