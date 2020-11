Dead by Daylight: Neue Killerin kommt zu zweit und wirft mit einem Baby

Behaviour Interactive machte dem Rätselraten um die Identität des neuen Killers nun ein Ende und veröffentlichte einen Trailer für das 18. Kapitel von Dead by Daylight. Mit A Binding of Kin erweitern die Entwickler die hauseigene Lore um The Twins, die gewissermaßen ein 2-in-1 Killer ist.

Dead by Daylight und die neue Killerin: The Twin

Der kürzlich veröffentlichte Teaser ließ die Spieler eigentlich glauben, dass ein Wendigo oder sogar die Blair Witch mit dem 18. Chapter in den asymmetrischen Horrortitel findet. Die Vermutung, dass es ein weiblicher Killer ist, wurde vor allem deshalb laut, weil die hechelnden Geräusche auf eine nicht mehr ganz menschliche Frau hinzudeuten schienen.

Ein weiblicher Killer ist es tatsächlich, allerdings kommen die Geräusche nicht von ihr, sondern von dem eher unansehnlichen Baby, das sich in ihrem Torso eingenistet hat. Weil sie damit in Gesellschaft ins Killer-Line-up von „Dead by Daylight“ findet, trägt sie den Namen The Twins. Und damit nicht genug der Zweisamkeit: Die Zwillinge haben sogar 2 Moris! Ob das damit zu tun hat, dass es sich hierbei um den 22. Killer handelt?

Welche Fähigkeiten hat The Twin? Da es sich bei den neuen Killern um die Geschwister Victor und Charlotte handelt, arbeiten die beiden geschickt zusammen. Mit der Spezialkraft Bloodbond kann Charlotte Victor allein auf die Pirsch nach Survivorn schicken, sodass beide unabhängig voneinander kontrolliert werden können. Mit der Attacke Pounce greift Baby Victor brutal an, verletzt die Überlebenden und löst mehrere negative Statuseffekte aus.

Überlebende können Baby Victor sogar brutal wegkicken, um sich dem kleinen Monster zu entledigen. © Behaviour Interactive

A Binding of Kin: Neue Überlebende und neue Map

Natürlich kommen die mordenden Zwillinge nicht allein, sondern gemeinsam mit der neuen Überlebenden Élodie Rakoto und einer komplett neuen Karte, die eine alternative Version der Schneemap Ormond ist.

Wann erscheint das 18. Chapter? Es steht zwar noch kein endgültiges Release-Datum für „A Binding of Kin“ fest, allerdings könnt ihr die neuen Charaktere schon jetzt auf den PTB-Servern von „Dead by Daylight“ antesten. Deshalb gibt es auch erstes Gameplay zu sehen, in dem ihr Élodie Rakoto und The Twin in Aktion erleben könnt: