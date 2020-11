Dead by Daylight bekommt eine neue Killerin: Blair Witch oder Wendigo?

In einem ersten Teaser zum 18. Kapitel, erhalten wir einen ersten flüchtigen Blick auf den neuen Killer, der mit dem neuen Chapter seinen Weg in Dead by Daylight finden wird. Sogleich sind die ersten Spekulationen darüber losgebrochen, worum es sich dabei handeln könnte.

18. Kapitel: Neuer Killer in Dead by Daylight

Der kurze Teaser zeigt einen düsteren, nebligen Wald, der auch auf eine neue Map hinweisen könnte. Vielleicht ist es aber auch eine Variation des Roten Waldes. Fakt ist jedoch, dass darin etwas brutales sein Unwesen treibt, das mit seinen Klauen das Blut nur so spritzen lässt.

Dabei scheint es sich um einen weiblichen Killer zu handeln, denn die animalischen Geräusche, die hier die Stille durchbrechen, klingen wie die einer Frau, ihr Schrei hat jedoch kaum noch etwas menschliches:

„Unsere Vergangenheit kann manchmal eine Bürde sein, die uns auf der Suche nach Antworten und Hoffnung an gefährlichste Orten treibt …“

Wer ist der neue Killer? Bislang kann natürlich nur spekuliert werden, wer als nächster mordender Charakter seinen Weg in „Dead by Daylight“ findet. In der Community tendieren zahlreiche Nutzer deutlich in Richtung eines Wendigos, der mythischen Kreatur, die schon in Until Dawn ihr Unwesen trieb. Es gibt jedoch noch andere ziemlich plausible Vorschläge:

Die Blair Witch

The Rake aus der Creepypasta Story

aus der Creepypasta Story Der Jockey oder die Witch aus Left4Dead

Hin und wieder ploppt auch der Slenderman als möglicher Killer auf, allerdings handelt es sich hier mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit um einen weiblichen Charakter. Der neblige Wald erinnert anscheinend nur viele an das Slenderman-Setting.

Worum es sich schließlich genau bei dem neuen Killer handelt, werden wir wohl erst in den nächsten Tagen erfahren, wenn uns Entwickler Behaviour Interactive vollends über die Inhalte des 18. Chapters aufklärt. Bis dahin heißt es abwarten und spekulieren.