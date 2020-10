Dead by Daylight: Mid-Chapter-Update bringt neue Grafik und einige Perk-Anpassungen

Seit gestern steht auf Konsolen und PC das Mid-Chapter-Update 4.3.0 für Dead by Daylight zum kostenlosen Download bereit. Der Patch enthält dabei einige Anpassungen für Pyramid Head alias The Executioner, aber auch Änderungen an Perks sowie den Generatoren sowie den zweiten Teil der grafischen Überarbeitung Realm Beyond. Mit dem Grafik-Patch haben hierfür weitere Maps ein optisches Upgrade erhalten.

Mid-Chapter-Update 4.3.0 in Dead by Daylight

Mit dem großen Silent Hill-DLC hat auch der Pyramid Head, der hierzulande Henker genannt wird, einige weitere Feinschliffe erhalten, die verpatzte Angriffe künftig weniger hoch bestrafen sollen. Außerdem war es bislang zu leicht den Spezialangriff Riten des Urteils zu fälschen. Folgendes wird deshalb nun geändert:

Nach Spezialattacke Riten des Urteils wird … … die Bewegungsgeschwindigkeit 1 Sekunde lang 3,68 m/s betragen … weitere Angriffe 1 Sekunde lang nicht ausgeführt werden können … die Abklingzeit vor weiteren Angriffen nur noch 2,25 Sekunden statt 2,75 Sekunden andauern

Perks werden wie folgt geändert: Spur der Qual hält ab sofort solange an, bis der betroffene Generator nicht mehr zurückläuft, ein Überlebender verletzt oder auf irgendeine Weise in den Todesstatus versetzt wird. Zwangsbuße : Der Effekt Gebrochen hält 60/70/80 Sekunden an. Blutpakt : Der Eile-Bonus beträgt jetzt 5%/6%/7% und dauert so lange, bis sich die Überlebenden nicht mehr innerhalb von 16 Meter Umkreis voneinander befinden.



So funktionieren nun Generatoren

Ein Generator, der mit der Zeit an Fortschritt verliert, regressiert und wird hierbei nun beschädigt. Bei blockierten Generatoren kann das nicht mehr passieren, der Regressionsstatus bleibt somit gleich bis er nicht mehr blockiert ist. Ein von einem Perk, beispielsweise von Ruin, betroffener Generator, kann jedoch weiterhin seinen Fortschritt verlieren.

Neue Grafik in Dead by Daylight

Der zweite Teil des Realm Beyond-Update, das dem Next-Gen-Release von „Dead by Daylight“ gerecht werden soll, ändert fortan das Aussehen des MacMillan Estates, zu denen folgende Maps zählen:

Eisenhütte der Qual

Grubenschacht

Kohlelager

Schutzwald

Seufzendes Lagerhaus

Auch die Schließfächer, Bluteffekte und Fußabdrücke sehen deshalb nun anders aus und auch die Optik des Fallenstellers (Trapper), des Geists (Wraith) und des Hinterwäldlers (Hillbilly) hat sich deshalb nun verändert.

Änderungen an den Perks

Weiterhin sind einige Perks sind von dem neuesten „Dead by Daylight“-Update betroffen und wurden entsprechend einiger anderer Änderungen und Balancing-Vorhaben angepasst:

Mit allen Mitteln : Es werden nun Blutpunkte vergeben, wenn der Perk verwendet wird. Die Abklingzeit wurde auf 100/80/60 Sekunden verringert.

: Es werden nun Blutpunkte vergeben, wenn der Perk verwendet wird. Die Abklingzeit wurde auf Sekunden verringert. Für das Volk : Es werden nun Blutpunkte vergeben, wenn der Perk verwendet wird.

: Es werden nun Blutpunkte vergeben, wenn der Perk verwendet wird. Thanataphobie: Heilungsgeschwindigkeit wird nun nicht mehr beeinflusst und Strafen auf 4%/4,5%/5% erhöht.

Heilungsgeschwindigkeit wird nun nicht mehr beeinflusst und Strafen auf erhöht. Seelenbrecher : Perk hält jetzt 3/4/5 Sekunden an.

: Perk hält jetzt Sekunden an. Grausame Grenzen : Reichweite wurde auf 32 Meter erhöht.

: Reichweite wurde auf Meter erhöht. Gerissenes Fleisch : Der Vorteil wirkt sich nicht mehr auf das Entkommen von Bärenfallen aus, hat nun jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bei Fluchtversuchen von nun 6%/7%/8% .

: Der Vorteil wirkt sich nicht mehr auf das Entkommen von Bärenfallen aus, hat nun jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bei Fluchtversuchen von nun . Uneinigkeit : Ab sofort besteht eine begrenzte Reichweite von 32/64/96 Metern und ein lautes Geräusch für einen Generator wird ausgelöst, wenn er zum ersten Mal markiert wird. Die Aura des Gens bleibt sichtbar, solange die Bedingungen erfüllt sind. Danach bleibt die Aura weitere 8 Sekunden lang bestehen.

: Ab sofort besteht eine begrenzte Reichweite von Metern und ein lautes Geräusch für einen Generator wird ausgelöst, wenn er zum ersten Mal markiert wird. Die Aura des Gens bleibt sichtbar, solange die Bedingungen erfüllt sind. Danach bleibt die Aura weitere Sekunden lang bestehen. Fluch: Wiegenlied der Jägerin : Perk wirkt sich nur noch auf die Fähigkeitenüberprüfungen bei Heilung und Reparatur aus.

: Perk wirkt sich nur noch auf die Fähigkeitenüberprüfungen bei Heilung und Reparatur aus. Technikerin: Perk verhindert jetzt, dass Generatorexplosionen die Fähigkeitsüberprüfung überspringen. Der Generator verliert zusätzliche 5%/4%/3% Fortschritt für verpasste Fähigkeitsüberprüfungen.

Fortschritt für verpasste Fähigkeitsüberprüfungen. Pop Goes the Weasel : Dauer auf 35/40/45 Sekunden erhöht.

: Dauer auf Sekunden erhöht. Wir werden ewig leben: Heilungsgeschwindigkeit um 100% erhöht, wenn ein Überlebender im Todesstatus geheilt wird. Spieler erhalten jetzt einen Token, wenn sie einen Survivor retten, indem sie den Killer mit einer Palette betäuben oder ihn mit einer Taschenlampe blenden.

Detaillierte Infos zu den Patch Notes findet ihr in dem Link in unseren Quellen. Alle aktuellen Neuigkeiten zu „Dead by Daylight“ findet ihr außerdem auf unserer Themenseite zu dem asymmetrischen Horrorspiel.