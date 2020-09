Dead by Daylight bekommt Grafik-Update: So anders sieht das Spiel bald aus

Endlich ist bekannt, wann Dead by Daylight sein massives Grafik-Update erhalten wird und vor allem: wie es aussieht. Mit Release des The Realm Beyond-Trailer stellen die Entwickler von Behaviour Interactive die Optik des asymmetrischen Horrorspiels auf den Kopf. Doch seht selbst.

Neues Dead by Daylight durch Grafik-Update

Verbesserte Texturen, Animationen, Modellierungen, Lichtverhältnisse und sogar neue Gegenstände auf den Maps von „Dead by Daylight“ sowie der weitere Ausbau von Cross-Play und Cross-Friends – all das findet durch das Update-Projekt The Realm Beyond bald in den Horrortitel. Nun stehen die ersten visuellen Anpassungen an.

Wann erscheint das optische Upgrade? Das Update wird in der kommenden Woche am Dienstag, den 8. September 2020 seinen Weg auf PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch und Stadia finden.

Was genau wird angepasst? Im Fokus des ersten großen von mehreren Updates steht die Aktualisierung von Springwood und Yamaoka Estate. Besonders gewidmet wurde sich dabei:

der Beleuchtung für mehr Realismus und Spannung

der Funktion und Optik einzelner Räume, wie der Killer Shack

der Änderungen von Grafik und Interaktionsanimationen bei Generatoren und Truhen

Hier können sich Überlebende und Killer bald jagen: Die neuen Shacks in individueller Killer-Optik. © Behavior Interactive

Das Ziel der Patch-Reihe soll es sein, „Dead by Daylight“ noch furchterregender und intensiver zu machen. Bis zum 5. Jahrestag von DbD im Jahr 2021 soll dabei ein Großteil des Projekts The Realm Beyond abgeschlossen werden. Damit wäre das Spiel dann auch perfekt für die Next-Gen-Konsolen optimiert. Immerhin erscheint DbD im Winter 2020 für Xbox Series X und PS5 und verspricht 4K bei 60 FPS zu bieten.