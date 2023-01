Dead by Daylight erhält neuen Resident Evil-Content

Gleich und gleich gesellt sich gern. Dead by Daylight hat Räuber und Gendarm spielen in das Horror-Genre transformiert. Mit blutigen und monströsen Killern, die auf die Jagd gehen nach mutigen Überlebenden. Dass Resident Evil sich gut in diese Welt einfügt, haben schon vergangene Crossovers bewiesen.

Resident Evil Update geht in die nächste Runde

In der Vergangenheit mischten sich bereits Albert Wesker, Nemesis, Ada Wong und Rebecca Chambers unter die „Dead by Daylight“ Crew. Zusätzlich gab es Outfits von Leon S. Kennedy und Jill Valentine. In einem neuen Trailer wurden jetzt drei brandneue Skins vorgestellt.

Die ersten beiden gehen an bestehende „Resident Evil“-Charaktere. Da wären zum einen der Luna Qipao Skin für Ada Wong und der Revelations Gear Skin für Jill Valentine. Aber auch die Killer-Fraktion soll nicht mit leeren Händen ausgehen.



Während die ersten beiden Skins sehr selten sind, ist der Killer-Skin ein legendärer Skin. Mit diesem Skin schlüpft „die Fäule“ in die Rolle von William Birkin in seiner G-Virus Mutation mit dem allseits beliebten und leicht verstörenden Auge an der Schulter, wie wir es aus Resident Evil 2 kennen.

Warum die Fäule perfekt zum William Birkin Skin passt

Genau wie der tragische Wissenschaftler aus Resident Evil, hat auch die Fäule eine Vergangenheit als Chemiker hinter sich. Die Fäule, mit bürgerlichem Namen Talbot Grimes, hatte eine vielversprechende Zukunft in Aussicht.

Er machte sich einen Namen, indem er eine Chemikalie entwickelte, die die Produktivität von Arbeitern erhöhte und gleichzeitig den Bedarf nach Ruhepausen senkte. Danach entwickelte er eine schmerzreduzierende Substanz für Soldaten – mit der „kleinen“ Nebenwirkungen, dass sie in Raserei anfingen, wahllos Menschen umzubringen.

Er machte noch andere Entdeckungen, eine davon schrieb er in einer Opiumhöhle zwischen Wahn und Delirium immer und immer wieder an die Wände.

„Der Tod ist erst der Anfang“. Talbot Grimes – die Fäule

