Resident Evil 4-Remake bringt nicht nur Gutes

Aktuell bastelt Capcom am Remake von Resident Evil 4, das in diesem Jahr erscheinen soll. Es wird von Grund auf neu produziert und ähnlich wie Resident Evil 2 und Resident Evil 3 in das aktuelle, grafische Gerüst gesteckt.

Die Story bleibt weitestgehend gleich, mit einigen Anpassungen, und gespielt wird in der Over-the-shoulder-Perspektive, die sich in den anderen beiden Remakes bereits bewährt hat.

Auf den ersten Blick erscheint uns der Klassiker in einem bestmöglichen, neuen Gewand. Aber es gibt da eine Sache, die wir bedenken müssen.

Resident Evil 4: Nicht alles ist Gold, was glänzt

In der Fanbase von Resident Evil, wovon ein Großteil „Resident Evil 4“ als besten Teil der Reihe einstuft, herrscht ein gängiger Konsens. Alle sind sich einig, wenn es um die Inselsektion des Spiels geht.

Sie ist nicht so beliebt und kann auf qualitativer Ebene nicht mit dem Rest des Spiels mithalten. Aber wird das Finale im Remake deshalb genauso durchfallen?

Oder sollten wir besser fragen: Wird die Inselsektion im Remake in dieser oder ähnlicher Form überhaupt im Spiel vorkommen? Denn das können wir zumindest schon vorab beantworten.

Die Verantwortlichen bei Capcom haben bestätigt, dass sie diesen Part nicht aus dem Spiel verbannen – die Insel bleibt also voll und ganz erhalten. „Drei Gruppen aus dem Team arbeiten an drei Teilen des Spiels“. Es gab Zuständige fürs Dorf, die Burg und die Insel. Sie wollen ein Remake, das nahe am Original ist. Deshalb bleibt die Insel drin.

Ob und inwiefern hier dann etwaige Anpassungen vorgenommen werden, um den Part zu verbessern, bleibt die große, unbeantwortete Frage.

Auf der einen Seite, ist die Gefahr also recht groß, dass das RE4-Finale wieder bei den Fans unten durch fällt. Doch auf der anderen Seite gibt diese Tatsache ein wenig Gewissheit, das scheinbar wirklich keine größeren Teile des Spiels gestrichen wurden. Wir sind dennoch auf die kleineren Anpassungen gespannt.

Aber wie ist das bei euch? Hättet ihr eher auf den Inselteil verzichtet oder freut ihr euch über die Treue zum Original? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Das Remake mit dem schlichten Namen „Resident Evil 4“ erscheint am 24. März 2023 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X sowie den PC. Das Spiel erscheint also noch für die alte Konsolengeneration.