Dead by Daylight: Das erwartet euch im gruseligen Haunted by Daylight -Event

© Behaviour Interactive Inc.

© Behaviour Interactive Inc.

Auch dieses Jahr lässt es sich Dead by Daylight nicht nehmen, zu Halloween wieder alle Register des Schreckens zu ziehen. Süße Goodies, düstere Outfits und das neuste Kapitel der Story-Folianten. Wir haben für euch die Übersicht, was ihr im Event entdecken könnt.

Enthüllungstrailer zu Halloween

Im schrecklich-schaurigen Haunted by Daylight-Event tauchen seltsame unerklärliche Risse in der Wirklichkeit auf und gewähren euch Belohnungen, wenn ihr vorher genug Void-Energie gesammelt habt.

Ab dem 11. Oktober könnt ihr außerdem neue Inhalte im Shop freischalten. Darunter zum Beispiel die limitierte „Tricks and Treat“-Kollektion mit neuen Ergänzungen für die „Hallowed Blight“-Kollektion, unter anderem mit einem zusätzlichen Outfit für Albert Wesker.

Am 12. Oktober geht die Geschichte um den „Dead by Daylight“ weiter, mit dem neusten Story-Folianten Malevolence.

Auch der Free- und Premiumtrack halten neue Gegenstände für euch bereit, wie von der Community designte Outfits für The Artist und Yui Kimura.

Start des Haunted by Daylight-Events

Das eigentliche Event startet ab dem 13. Oktober 2022. Hier könnt ihr bei den erwähnten mysteriösen Rissen nicht nur Goodies für die Überlebenden abgreifen, sondern auch alternative Tötungswaffen im Süßigkeiten-Look für die Killer.

Da das alles noch nicht genug der Geschenke ist, gibt es am 27. Oktober ein gratis Wochenende in „Dead by Daylight“ – für alle Freunde die das Spiel noch nicht haben.

Und was wäre ein besserer Moment für unschuldige neue Seelen, um das Horror-Game kennenzulernen, als das diesjährige Halloween-Event.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Aktuelle Patch Notes

Es gibt auch aktuelle Patch-Änderungen zu inspizieren. Neben einigen Performance und Bug Fixes, wurden auch einige Spielmechaniken verändert. Die Taschenlampe wurde leicht angepasst – ein neues Musikstück wurde hinzugefügt. Die genauen Patch-Änderungen findet ihr hier.