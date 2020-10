Dead by Daylight Halloween 2020: Was bringt das The Eternal Blight-Event?

Im Rahmen des nahenden Halloween-Fests wird es in Dead by Daylight ein paar schaurige Anpassungen geben, die allen Hobby-Killern und Survival-Künstlern unter euch ein wenig Abwechslung bescheren. Die Entwickler starten mit dem Halloween-Event The Eternal Blight durch, das einige Besonderheiten aufweist. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Event wissen müsst.

Allem voran gibt es an dieser Stelle den offiziellen Teaser-Trailer zum „The Eternal Blight“-Event von „Dead by Daylight“, der ein kleines Round-up verspricht:

Alle Infos zu The Eternal Blight – Halloween in Dead by Daylight

Was ist neu an Halloween? Der gesamte Realm verwandelt sich in dieser Zeit eine Art Halloween-Realm. Die Haken und Generatoren transformieren zu gespenstigen Gegenständen und passen sich dem Setting an, während sie mehr Blutpunkte gewähren.

Die Pusteln kehren mit alten und neuen Items sowie Add-ons zurück. Das Event stellt den finalen Story-Arc von The Hallowed Blight dar, der 2018 begann.

Was ist The Archives/Tome V: Unleashed? Das neue Event führt die Story fort. Im gesamten Realm sind überall Pusteln aufgetaucht, die die Überlebenden ernten müssen, um Belohnungen und Blutpunkte zu erhalten.

Diesbezüglich gibt es Herausforderungen, die ihr absolvieren müsst, um die Geschichte von Talbot Grimes aufzudecken. Die Lore-Einträge können freigeschaltet und in The Archives eingesehen werden.

Welche neuen Add-ons gibt es? Es wird neue Add-ons für die Überlebenden und Killer geben, inklusive dem allerersten, universellen Killer-Add-on: Blight Serum. Es ist jedoch ein zeitbegrenztes Add-on.

Diese gefährliche Chemikalie verleiht Killern die Fähigkeit Blighted Rush einzusetzen. Es folgt eine Erklärung zum Serum:

Blighted Serum : Ein Killer-Add-on (1 Token), das Blighted Rush auslöst. Wenn dieser Ansturm vollzogen wird, prescht der Killer nach vorn (kostet 1 Token).

: Ein Killer-Add-on (1 Token), das Blighted Rush auslöst. Wenn dieser Ansturm vollzogen wird, prescht der Killer nach vorn (kostet 1 Token). Während des Ansturms kann der Killer nicht attackieren. Der Token erneuert sich, wenn ein Überlebender auf den Haken gehängt wird.

Kosmetische Items, was muss ich beachten? Weiter dürfen sich alle Spieler über vier einzigartige Halloween-Armbänder freuen.

Wenn ihr zudem auf der Suche nach neuen, stylischen Outfits seid, solltet ihr auf keinen Fall den Halloween-Sale verpassen, den ihr im Ingame-Store von DbD einsehen könnt.

Hier gibt es die neue Kollektion Hallowed Curse, die ihr nachfolgend im Trailer bestaunen dürft:

Die „Hallowed Curse“-Kollektion umfasst folgende Outfits:

The Ghost Face – Scorched Ghost Face

The Legion – Chimeric Horde Outfit

The Blight – True Blight Outfit

Yui Kimura – Miss Speedway Outfit

Feng Min – Lady Defiant Outfit

Felix Richter – Grand Planner Outfit

Im Rahmen der „Tome V: Unleashed“-Challenge und dem Battlepass-Äquivalent namens Premium Track wird es zudem das The Ruffian Outfit für David King geben.

Wann startet und endet das Event The Eternal Blight? Das Event ist im Grunde schon gestartet (21. Oktober 2020), ihr könnt also umgehend ins Spiel hüpfen und euren Killer oder Survivor anpassen, um dann mit der Horroraction zu beginnen! Das ganze Spaß endet dann am 4. November 2020, also in rund 2 Wochen.