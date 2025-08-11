DayZ – Über 1,3 Mio. neue Spieler auf PS Plus überraschen Entwickler

Das neue kostenlose PlayStation Plus-Spiel hat sich als riesiger Erfolg herausgestellt. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach seiner Freigabe für alle PS Plus-Abonnenten, einschließlich der Stufen Essential, Extra und Premium, konnte das Spiel über 1,3 Millionen neue Spieler gewinnen. Dies ist ein bemerkenswerter Anstieg, vor allem wenn man bedenkt, dass das Spiel bereits seit 2013 verfügbar ist und seit 2019 auf der PS4 gespielt werden kann. Interessanterweise gibt es keine spezielle PS5-Version, allerdings ist es über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 und PS5 Pro spielbar.

Warum ist DayZ auf PS Plus so beliebt?

Was macht DayZ so attraktiv für Spieler? DayZ bietet ein intensives Multiplayer-Überlebensabenteuer in der post-sowjetischen Republik Chernarus, wo du in einer Welt voller „Infizierter“ um dein Überleben kämpfst. Die Herausforderung besteht darin, Nahrung, Wasser, Waffen und Medizin zu finden, um in dieser feindlichen Umgebung zu überleben. Diese Elemente machen das Spiel zu einem spannenden Erlebnis, das viele anzieht.

Vor der Veröffentlichung auf PlayStation Plus wurden 300 neue Server hinzugefügt, um den erwarteten Ansturm zu bewältigen. Allerdings stellten sich diese schnell als unzureichend heraus, da die Server sofort voll waren. Dies deutet darauf hin, dass die Entwickler den riesigen Zustrom von neuen Spielern nicht erwartet hatten.

Ein unerwarteter Erfolg für ein älteres Spiel

Warum ist der Erfolg von DayZ auf PS Plus überraschend? DayZ ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 populär und hat im Laufe der Jahre Millionen von Spielern angezogen. Doch der plötzliche Anstieg von über 1,3 Millionen neuen Spielern allein durch die Aufnahme in das PS Plus-Programm war unerwartet. Ein Grund könnte die Möglichkeit sein, das Spiel kostenlos herunterzuladen und zu behalten, solange du ein aktives PS Plus-Abonnement hast.

Normalerweise kostet DayZ im PlayStation Store 54,99 Euro. Durch die kostenlose Verfügbarkeit mit PS Plus sparen Abonnenten diesen Betrag, was sicherlich zur Attraktivität des Spiels beigetragen hat. Solange du dein PS Plus-Abonnement aufrechterhältst, bleibt das Spiel in deiner Bibliothek und du kannst es jederzeit spielen.

Die Zukunft von DayZ auf PlayStation

Wie wird sich DayZ in Zukunft entwickeln? Die Entwickler von Bohemia Interactive müssen nun überlegen, wie sie mit der unerwarteten Popularität umgehen. Es ist unklar, wie viele der neuen Spieler langfristig bei DayZ bleiben werden, aber der aktuelle Erfolg könnte dazu führen, dass das Spiel weitere Updates oder sogar eine native PS5-Version erhält, um die Spielerbasis zu vergrößern.

Es wird interessant sein zu sehen, ob der Erfolg von DayZ andere Spieleentwickler dazu inspiriert, ihre Spiele im Rahmen von PlayStation Plus kostenlos anzubieten. Diese Strategie könnte für viele ältere Titel eine Möglichkeit sein, neue Spieler zu gewinnen und die Community zu vergrößern.

Was denkst du über den plötzlichen Erfolg von DayZ auf PlayStation Plus? Teile deine Meinung in den Kommentaren!