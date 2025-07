Days Gone jetzt auf PS Plus – Zombie-Action kostenlos für PS4 & PS5 erleben

Wenn du ein Fan von Zombie-Spielen bist, dann gibt es derzeit ein besonderes Schmankerl für dich auf PlayStation Plus. Das Spiel Days Gone, das ursprünglich 2019 exklusiv für die PS4 veröffentlicht wurde, ist jetzt kostenlos im Rahmen von PlayStation Plus Extra und Premium erhältlich. Nach einem erfolgreichen PC-Release im Jahr 2021 haben die Entwickler von Bend Studio das Spiel nun auch für die PS5 optimiert und bieten es dort in einer verbesserten Version an.

Days Gone hat sich über die Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut. Obwohl es von Kritikern nur mittelmäßige Bewertungen erhielt, hat es sich bei den Spielern als sehr beliebt herausgestellt. Mit einer sehr guten Bewertung von 4,65 von 5 Sternen im PlayStation Store und einer 92-prozentigen Zustimmung auf Steam scheint es, dass die Spieler das Spiel deutlich mehr schätzen als die Kritiker.

Warum ist Days Gone so populär?

Was macht Days Gone besonders? Die offene Welt von Days Gone bietet dir eine intensive Zombie-Action, wie man sie selten erlebt. Es ist nicht nur das Überleben gegen Zombiehorden, sondern auch die packende Story und die emotionalen Momente, die das Spiel so fesselnd machen.

Ein Beitrag auf der PlayStation Plus Reddit-Seite hebt das Spiel besonders hervor und empfiehlt es allen PS Plus-Abonnentinnen und -Abonnenten. Ein Nutzer schreibt: „Ich liebe dieses Spiel, wahrscheinlich das einzige Zombie-Spiel, in das ich so viele Stunden gesteckt habe.“ Diese Begeisterung teilen viele andere Spieler, die sich über die neuen Möglichkeiten auf der PS5 freuen.

Wie lange dauert das Abenteuer in Days Gone?

Wie umfangreich ist das Spiel? Wenn du dich entscheidest, Days Gone über dein PlayStation Plus-Abonnement zu spielen, kannst du mit einer Spielzeit von etwa 35 bis 50 Stunden rechnen, je nachdem, wie viele Nebenmissionen du in Angriff nimmst. Für diejenigen, die das Spiel komplett abschließen möchten, liegt die Spielzeit zwischen 60 und 70 Stunden.

Das Spiel bietet dir eine Vielzahl von Herausforderungen und eine dynamische Spielwelt, die dich immer wieder aufs Neue herausfordert. Als Spieler wirst du in die Rolle von Deacon St. John versetzt, einem ehemaligen Biker und Kopfgeldjäger, der in einer post-apokalyptischen Welt ums Überleben kämpft.

Wie lange bleibt Days Gone noch auf PS Plus?

Wird Days Gone dauerhaft auf PS Plus sein? Ob Days Gone dauerhaft auf PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein wird, ist unklar. Obwohl es ein PlayStation-eigenes Spiel ist, besteht keine Garantie, dass es für immer im PS Plus-Katalog bleibt. In der Vergangenheit wurden bereits PlayStation-Spiele hinzugefügt und wieder entfernt.

Deshalb solltest du die Gelegenheit nutzen, solange das Spiel noch verfügbar ist. Es lohnt sich definitiv, in die post-apokalyptische Welt von Days Gone einzutauchen und die packende Geschichte zu erleben.

Wie siehst du das? Hast du Days Gone bereits gespielt oder planst du, es über PS Plus auszuprobieren? Teile deine Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!