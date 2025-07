Cyberpunk 2077 und mehr – deine neuen PS Plus Highlights im Juli 2025!

PlayStation Plus bietet im Juli 2025 wieder einmal eine beeindruckende Auswahl an Spielen für seine Extra- und Premium-Abonnenten. Während die grundlegenden Essentials-Nutzer bereits von neuen Spielen profitieren, erhalten die Extra- und Premium-Nutzer noch zusätzliche Titel, die das Spielerlebnis erweitern.

Neue Highlights im PS Plus Katalog

Welche neuen Spiele sind ab sofort verfügbar? Unter den spannenden Neuerscheinungen befindet sich Cyberpunk 2077, ein Rollenspiel, das bereits als eines der besten seiner Art gilt. Diese Ergänzung erfolgt passend zur Ankündigung der neuen animierten Serie Cyberpunk Edgerunners.

Für alle, die Open-World-Multiplayer-Survival erleben möchten, steht Abiotic Factor ab dem 22. Juli 2025 zur Verfügung. Familien können sich auf Bluey The Videogame freuen, das vor allem Fans der niedlichen Blue Heelers begeistern wird.

Strategie und Story im Fokus

Welche Spiele bieten strategische Herausforderungen? Strategie-Fans kommen diesen Monat mit Planet Zoo und Tropico 6 voll auf ihre Kosten. Beide Spiele bieten unterschiedliche Ansätze, um dein strategisches Denken zu fordern.

Für Liebhaber von packenden Geschichten ist Banishers: Ghosts of New Eden eine ausgezeichnete Wahl. Dieses Spiel entführt dich in eine herzergreifende Story um die Liebenden Antea Duarte und Red mac Raith.

Klassiker und neue Welten

Welche klassischen Spiele kehren zurück? Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr der Twisted Metal-Reihe mit Twisted Metal 3 und Twisted Metal 4. Diese Klassiker bieten actiongeladene Unterhaltung und sind ein Muss für Fans der Serie.

Aber auch neuere Spiele wie Risk of Rain 2 und New World: Aeternum erweitern das Angebot und bieten vielfältige Abenteuer für PS Plus Nutzer.

Komplette Liste der Spiele

Welche Spiele sind im Juli 2025 im PS Plus Katalog enthalten? Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die diesen Monat für PS Plus Extra und Premium Nutzer verfügbar sind:

Cyberpunk 2077 – PS5 /PS4 (Verfügbar ab sofort)

– /PS4 (Verfügbar ab sofort) Banishers: Ghosts of New Eden – PS5 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Planet Zoo – PS5 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Abiotic Factor – PS5 (Verfügbar ab 22. Juli 2025)

Bluey The Videogame – PS5/PS4 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Risk of Rain 2 – PS5/PS4 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Tropico 6 – PS5/PS4 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

New World: Aeternum – PS5 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Twisted Metal 3 – PS5/PS4 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Twisted Metal 4 – PS5/PS4 (Verfügbar ab 15. Juli 2025)

Mit dieser fantastischen Auswahl an Spielen bietet der Juli 2025 für jeden Geschmack etwas. Egal, ob du dich für Strategie, spannende Geschichten oder klassische Action entscheidest, PlayStation Plus hat diesen Monat einiges zu bieten. Teile uns in den Kommentaren mit, auf welches Spiel du dich am meisten freust!