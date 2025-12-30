Cyberpunk 2077-Sequel plant viel diskutierten Multiplayer-Modus – was das bedeutet

Die Entwicklung eines Nachfolgers zu Cyberpunk 2077 sorgt schon jetzt für Diskussionen – obwohl das Spiel voraussichtlich erst nach 2030 erscheinen wird. Besonders ein Aspekt sorgt für Unmut in der Community: Ein potenzieller Multiplayer-Modus, der laut Leaks ein zentrales Feature des neuen Spiels werden könnte.

Die ursprüngliche Version von Cyberpunk 2077 sollte ebenfalls einen Online-Modus erhalten, jedoch wurde dieses Vorhaben damals zugunsten der Singleplayer-Kampagne eingestellt. Dass CD Projekt Red nun offenbar einen neuen Anlauf wagt, kommt bei vielen Fans nicht gut an. Die Sorge: Der Fokus könnte von der erzählerisch dichten Einzelspieler-Erfahrung wegdriften.

Multiplayer statt Story: Was ist geplant?

Was weiß man über den geplanten Multiplayer? Laut einem Artikel von Techtroduce, der kürzlich auf Reddit geteilt wurde, könnte der Nachfolger von Cyberpunk 2077 einen vollwertigen Multiplayer-Modus bieten. Diese Information basiert jedoch auf Analystenprognosen und ist bisher nicht offiziell von CD Projekt Red bestätigt.

Die Begründung für diesen Schritt liegt angeblich in dem Wunsch, eine langfristige Spielerbindung zu schaffen. Ein Multiplayer würde nicht nur neue Einnahmemodelle ermöglichen, sondern auch eine kontinuierliche Community-Aktivität fördern. Allerdings wird dies mit höheren Produktionskosten und längeren Entwicklungszyklen erkauft.

Die Reaktionen der Community

Wie reagieren Spieler auf die Multiplayer-Gerüchte? Die Reaktionen auf Reddit und in anderen Foren sind überwiegend kritisch. Viele Spieler äußern die Sorge, dass ein Multiplayer-Modus zulasten der Erzählqualität gehen könnte. Nutzer wie Nemisis_007 fordern, dass CD Projekt Red seine Ressourcen besser in eine herausragende Einzelspieler-Erfahrung investieren solle.

Ein weiteres Problem sehen einige darin, dass Cyberpunk-typische Features wie Implantate oder das ikonische Sandevistan-System in einem Multiplayer-Umfeld schwer zu balancieren wären. Spieler wie CranEXE sind der Meinung, dass die Immersion und das Gameplay darunter leiden könnten.

Vergangenheit und Gegenwart: Multiplayer bei CD Projekt Red

Welche Erfahrungen gibt es mit Online-Modi bei CD Projekt Red? Bereits beim ersten Cyberpunk-Titel war eine Online-Komponente geplant, wurde aber später eingestellt. Stattdessen konzentrierte sich das polnische Entwicklerstudio auf die Verbesserung der Singleplayer-Kampagne – mit Erfolg, wie die große Beliebtheit des Spiels nach den zahlreichen Patches und Erweiterungen zeigt.

Dennoch wurde die Idee eines Multiplayer-Modus nie ganz aufgegeben. In der Modding-Community existieren bereits diverse inoffizielle Mehrspieler-Erweiterungen für Cyberpunk 2077. Diese sind jedoch meist instabil und nicht für den breiten Einsatz gedacht.

Entwicklung, Prioritäten und Zeithorizont

Wann erscheint das Cyberpunk-Sequel? Ein Release vor 2030 ist derzeit sehr unwahrscheinlich. CD Projekt Red hat aktuell den Fokus auf die Entwicklung von The Witcher 4 gelegt, das voraussichtlich im Jahr 2027 erscheinen soll. Erst danach dürfte das Cyberpunk-Projekt in den Vordergrund rücken.

Das heißt: Mit konkreten Informationen, Trailern oder gar spielbaren Inhalten ist frühestens in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre zu rechnen. Bis dahin bleiben viele der aktuellen Gerüchte reine Spekulation.

Mögliche Auswirkungen auf das Spielgefühl

Wie könnte ein Multiplayer das Spielerlebnis verändern? Sollte sich CD Projekt Red tatsächlich für eine Online-Komponente entscheiden, müsste diese sehr behutsam in das bestehende Gameplay-Design integriert werden. Cyberpunk lebt von seiner dichten Atmosphäre, den moralisch komplexen Entscheidungen und der persönlichen Charakterentwicklung – alles Elemente, die sich schwer in einen Online-Spielmodus übertragen lassen.

Einige Spieler hoffen deshalb, dass der Multiplayer optional bleibt oder in einem separaten Modus angeboten wird – ähnlich wie bei GTA Online, das unabhängig von der Story-Kampagne funktioniert. Ob das Entwicklerteam diesen Spagat schafft, bleibt abzuwarten.

Was Spieler jetzt wissen sollten

Welche Fakten sind bislang gesichert? Offizielle Informationen zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 sind rar. Die wichtigsten bekannten Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aspekt Status Release-Zeitraum Voraussichtlich nach 2030 Multiplayer-Modus Gerüchtebasiert, nicht bestätigt Einzelspieler-Fokus Unklar, aber von Fans gewünscht Entwicklerfokus Derzeit auf The Witcher 4

Wie es mit Cyberpunk weitergehen könnte

Welche Optionen hat CD Projekt Red für den Multiplayer? Sollte das Studio tatsächlich an einem Online-Modus arbeiten, könnten verschiedene Ansätze gewählt werden:

Separate Multiplayer-Plattform, losgelöst vom Hauptspiel

Kooperativer Modus mit Story-Missionen

Kompetitive Arenen mit implantatbasierten Kämpfen

Open-World-MMO-Elemente, ähnlich wie in Destiny

Jede dieser Optionen bringt Vor- und Nachteile mit sich – sowohl in der Entwicklung als auch im späteren Betrieb. Für CD Projekt Red wäre es ein Balanceakt zwischen Innovation und Fan-Erwartungen.

Was hältst du von der Idee eines Multiplayer-Modus im Cyberpunk-Universum? Würdest du lieber ein reines Einzelspieler-Erlebnis oder eine Online-Komponente erleben? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!