Cyberpunk 2077-Porsche für wenige Tage in deutschem Museum ausgestellt

Die Liste der Kooperationspartner wird immer länger. Nun hat Cyberpunk 2077 eine Partnerschaft mit Porsche geschlossen und auf diese Weise das passende Fahrzeug für Johnny Silverhand als Ingame und in Real Life-Variante erschaffen.

Wovon wir reden? Im kürzlich veröffentlichten Werbefilm zu „Cyberpunk 2077“ sehen wir Silverhand-Darsteller Keanu Reeves in ein ziemlich sexy Auto steigen. Nun, dieser Wagen war nicht irgendein beliebig geliehener Schlitten, sondern die zum Leben erwachte Spielversion eines Porsche classic 911 Turbo. Und genau die könnt ihr nun in einem deutschen Automuseum in seiner ganzen Pracht bewundern.

Porsche trifft auf Cyberpunk 2077

Der Porsche 911 Turbo basiert auf einem Klassikermodell aus dem Jahr 1977 und wurde nun als Special-Vehikel sowie Fahrzeug von Rocker-Veteran Johnny Silverhand in modernisierte Form in „Cyberpunk 2077“ integriert. Mit einigen futuristischen Elementen, wie elektronischen Spiegeln und Monitoren wurde das Auto an den Night City-Look angepasst.

Kann ich den Porsche im Spiel fahren? Oh ja, das könnt ihr. Der legendäre Wagen steht euch als fahrbarer Untersatz für ausgedehnte, virtuelle Fahrten in Night City zur Verfügung.

Cyberpunk 2077 im GTA-Style: Diese heißen Fahrzeuge erwarten euch

Der echte Porsche 911 Turbo

Doch das ist noch nicht alles: Möchtet ihr den 911 Turbo in seiner Johnny Silverhand-Version als reale und voll funktionsfähige Rekonstruktion in Augenschein nehmen, könnt ihr das tatsächlich tun.

Wo ist das Auto ausgestellt? Ihr könnt den Wagen vom 15. bis 22. Oktober vor dem Porsche-Museum in Stuttgart bewundern. Einen Trailer und Bilder gibt es dazu natürlich auch.

Das futuristische Rollenspiel wird am 19. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Auch auf Xbox Series X- und PS5-Konsolen wird der Titel spielbar sein. Die Xbox One- und PS4-Versionen erhalten später ein kostenloses Upgrade, das die Hardware der nächsten Generation vollumfänglich nutzt.