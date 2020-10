Cyberpunk 2077: Vollständige Map mit Bezirksnamen geleakt

Nachdem nun bekannt wurde, dass Cyberpunk 2077 den Gold-Status und damit das Finale der Entwicklung erreicht hat, rutschte gleich noch ein Leak hinterher, der die Open-World des Rollenspiels endlich detaillierter zeigt.

Die Map des Games kursierte zwar schon einige Male im Netz, bisher jedoch häufig nur schemenhaft, unvollständig oder ohne entsprechende Beschriftungen. Mit dem neuen Leak hat sich dies nun geändert.

Die gesamte Karte von Cyberpunk 2077

Der Box-Version von „Cyberpunk 2077“ liegt eine gedruckte Karte der Spielwelt bei, die uns einen vollständigen Blick auf Night City und die umliegenden Badlands ermöglicht. Via Imgur ist die komplette Map des Games einsehbar:

Was ist zu sehen? Neben bloßen Umrissen und bestimmten Ausschnitten wie in vorherigen Leaks, sehen wir hier erstmals die einzelnen Bezirke von Night City samt Straßenverläufe aufgeführt. Während die aus der City führenden, umliegenden Badlands nicht separat vermerkt worden sind, wurden folgende Gebiete schriftlich benannt:

Pacifica

Heywood

City Center

Watson

Santo Domingo

Westbrook

Wie die Map nun zeigt, befinden wir uns hier offenbar in Pacifica. © CD Projekt

Wo liegt Night City in der realen Welt? Night City soll einer Stadt an der US-amerikanischen Küste Nordkaliforniens nachempfunden sein. Einige gehen davon aus, dass sich dabei an der Grundstruktur von San Diego oder auch Morro Bay orientiert wurde.

Wer denkt, dass die Karte klein aussieht, sollte vor Augen haben, dass sich die offene Spielwelt vor allem in die Höhe und nicht ausschließlich in die Breite ausdehnt. Es gibt also durch zahlreiche Hochhäuser und futuristische Gebäude gerade auch in der Vertikalen so einiges zu entdecken. Selbst feststellen könnt ihr das mit Release am 19. November 2020.