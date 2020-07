Nachdem wieder einige Details zu Cyberpunk 2077 bekannt geworden sind, unter anderem dass ein Anime mit dem Namen Cyberpunk: Edgerunners erscheint, folgt nun wieder eine Neuigkeit zum Spiel selbst. Denn durch das kürzliche Erscheinen des spielbegleitenden Buchs The World of Cyberpunk 2077 konnte endlich ein vollständiges Bild der Spielkarte entworfen werden.

So sieht die offizielle Map von Cyberpunk 2077 aus

Ein fleißiger Reddit-Nutzer hat sich nach Erhalt seines Buchs an die vollständige Erstellung der offzielle Weltkarte gemacht. Ein anderer Fan hatte sich bereits die Mühe gemacht ein 3D-Kartenmodell der Map zu entwerfen, basierend auf den ersten Bildern, die zum Buch erschienen sind. Nun wissen wir jedoch genau, wie die Spielwelt in die einzelnen Distrikte unterteilt ist, die wir in dem Sci-Fi-Rollenspiel besuchen können:

Dabei beruft sich der Ersteller auf die in „The World of Cyberpunk 2077“ vorliegenden Karten inklusive aller Abgrenzungen und Unterteilungen – also kein Rätselraten mehr und Ungefährangaben. Allerdings fehlen hier noch einige Details, die in der künftigen Map selbstverständlich vorliegen werden.

Vielleicht erhalten wir auch bei dem nächsten Night City Wire-Event endlich einen ausführlicheren Blick. Immerhin stellt CD Projekt RED in den letzten Wochen immer mehr der einzelnen Distrikte von Night City vor. Sogar die Badlands, die sich außerhalb der leuchtenden Neonstadt befinden, haben wir endlich ausführlicher zu Gesicht bekommen.

Auf welcher Stadt beruht Night City? Night City basiert auf einer US-amerikanischen Stadt an der Küste Nordkaliforniens. Einige Redditor gehen davon aus, dass sich die futuristische City dabei an der Grundstruktur von San Diego orientiert.

