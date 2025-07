Cyberpunk 2077 jetzt kostenlos im PS Plus Extra und Premium erhältlich

Diese Woche gibt es großartige Neuigkeiten für PlayStation Plus-Nutzer: Cyberpunk 2077 wurde als kostenloses Spiel für alle Abonnenten des PS Plus Extra und PS Plus Premium hinzugefügt. Diese Ergänzung ist jedoch nicht für PS Plus Essential-Abonnenten verfügbar, was bedeutet, dass nur ein Teil der PlayStation-Community von diesem Angebot profitieren kann.

Cyberpunk 2077, das von CD Projekt Red entwickelt wurde, bietet den Spielern eine futuristische Open-World-Erfahrung voller Abenteuer und Herausforderungen. Die Standardversion des Spiels ist nun für Extra- und Premium-Abonnenten kostenlos verfügbar, allerdings fehlt die Erweiterung Phantom Liberty, die als eines der besten Inhalte des Spiels gilt.

Was bedeutet das für dich?

Warum ist Phantom Liberty nicht enthalten? Während die Basisversion von Cyberpunk 2077 viele Inhalte bietet, fehlt die Erweiterung Phantom Liberty, die etwa 25 Stunden zusätzliches Gameplay umfasst. Sony und CD Projekt Red haben sich entschieden, nur das 50 Euro teure Basisspiel zur Verfügung zu stellen, anstatt die Ultimate Edition, die die 30 Euro teure Phantom Liberty-Erweiterung enthält.

Wie viel Spielzeit bietet die Basisversion? Die Basisversion von Cyberpunk 2077 bietet bereits eine beeindruckende Spielzeit. Allein die Hauptstory nimmt etwa 25 bis 30 Stunden in Anspruch. Fügt man die Nebenmissionen hinzu, kann man leicht auf 60 Stunden Spielzeit kommen. Für alle Perfektionisten unter euch, die alles im Spiel erledigen möchten, sind sogar bis zu 100 Stunden möglich.

Verfügbarkeit und Zukunftsaussichten

Wie lange bleibt Cyberpunk 2077 im PS Plus-Angebot? Es wurde noch nicht bekannt gegeben, wie lange Cyberpunk 2077 im PlayStation Plus-Angebot verfügbar sein wird. Weder CD Projekt Red noch PlayStation haben hierzu Details veröffentlicht, aber es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Ergänzung. Es besteht die Möglichkeit, dass das Spiel aus dem Angebot entfernt werden muss, bevor es eine Chance gibt, die Phantom Liberty-Erweiterung hinzuzufügen.

Wird Phantom Liberty jemals zu PS Plus hinzugefügt? Es ist ungewiss, ob und wann Phantom Liberty jemals für PS Plus verfügbar sein wird. Selbst wenn dies geschehen sollte, wird es wahrscheinlich nicht in naher Zukunft sein. Für die Spieler bleibt die Hoffnung, dass diese Erweiterung irgendwann Teil des Angebots wird.

Deine Meinung zählt

Was hältst du von der Entscheidung, nur die Basisversion von Cyberpunk 2077 im PS Plus anzubieten? Würdest du dir wünschen, dass auch die Erweiterung Phantom Liberty verfügbar ist? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!