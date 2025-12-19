Cyberpunk 2077 im Steam Winter Sale 2025 mit 65 % Rabatt sichern!

Steam hat die diesjährige Winteraktion gestartet und bringt damit eine Vielzahl an Rabatten auf aktuelle Spielehits und Indie-Perlen. Das Event läuft seit dem 19. Dezember 2025 und endet am 5. Januar 2026. Damit hast du über zwei Wochen Zeit, deine Wunschliste durchzugehen und kräftig zu sparen.

Von Blockbustern wie Cyberpunk 2077 bis hin zu Geheimtipps wie PEAK oder R.E.P.O. – die Bandbreite des Steam Winter Sale 2025 ist so umfangreich wie selten zuvor. Einige der besten Veröffentlichungen des Jahres sind mit dabei, viele davon mit satten Preisnachlässen von bis zu 65 %.

Die besten Deals des Steam Winter Sale 2025

Welche Spiele sind besonders stark reduziert? Unter den zahlreichen Angeboten stechen einige Titel hervor, die sich sowohl durch ihren Rabatt als auch durch ihre Qualität auszeichnen. Hier eine Übersicht der spannendsten Preisnachlässe:

Spiel Neuer Preis Rabatt ARC Raiders 31,99 € 20 % Assassin’s Creed Shadows 34,99 € 50 % Kingdom Come: Deliverance 2 29,99 € 50 % Clair Obscur: Expedition 33 39,99 € 20 % Hades 2 22,49 € 25 % Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 23,99 € 60 % Silent Hill f 41,99 € 40 % The Outer Worlds 2 48,99 € 30 % PEAK 4,95 € 38 % Battlefield 6 48,99 € 30 % EA Sports FC 26 27,99 € 60 % Avowed 34,99 € 50 % Cyberpunk 2077 20,99 € 65 % R.E.P.O. 6,99 € 30 % Dune: Awakening 32,49 € 35 %

Indie-Highlights und Geheimtipps

Welche kleineren Spiele lohnen sich besonders? Neben den AAA-Titeln hat der Sale auch eine breite Auswahl an Indie-Games im Angebot. Besonders hervorzuheben sind PEAK und R.E.P.O., zwei charmante Titel mit Koop-Option, die für kleines Geld große Unterhaltung bieten.

Wer auf atmosphärische Erlebnisse steht, sollte sich auch Spiele wie Blue Prince oder Dispatch ansehen. Diese Titel sind zwar nicht in der großen Liste aufgeführt, aber ebenfalls Teil der Rabattaktion.

Neue Spiele mit überraschenden Rabatten

Gibt es auch aktuelle Releases im Angebot? Besonders spannend ist, dass einige der reduzierten Spiele erst vor wenigen Monaten erschienen sind. Dazu gehören Silent Hill f, The Outer Worlds 2, Battlefield 6 und Dune: Awakening. Wer also mit dem Kauf dieser Titel gezögert hat, bekommt jetzt eine günstige Gelegenheit zum Einstieg.

Auch das gefeierte Clair Obscur: Expedition 33, das als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, ist bereits um 20 % reduziert. Das zeigt, dass selbst Top-Titel aus 2025 Teil der Aktion sind.

Große Klassiker zum Schnäppchenpreis

Lohnt sich der Kauf von älteren Titeln? Ja, auf jeden Fall. Besonders Cyberpunk 2077 ist mit einem Rabatt von 65 % ein echtes Schnäppchen. Obwohl das Spiel nicht aus 2025 stammt, ist es durch Updates und Erweiterungen weiterhin relevant – und in dieser Preisklasse kaum zu schlagen.

Auch andere ältere Titel sind Teil der Aktion, etwa aus den Reihen der Witcher- oder Resident-Evil-Spiele. Wer nach Nachschub für lange Winterabende sucht, wird hier definitiv fündig.

Bis wann läuft der Steam Winter Sale?

Wie lange hast du Zeit zum Stöbern? Der Steam Winter Sale 2025 läuft noch bis einschließlich 5. Januar 2026. Bis dahin kannst du jeden Tag neue Spiele entdecken, denn Valve aktualisiert die Empfehlungen regelmäßig.

Beachte: Einige Angebote könnten nur für begrenzte Zeit oder in begrenzter Stückzahl verfügbar sein. Wenn dir also ein Deal besonders ins Auge fällt, solltest du nicht zu lange zögern.

Ein starker Jahresabschluss für PC-Gaming

Warum ist der Steam-Wintersale 2025 so besonders? Die diesjährige Aktion glänzt vor allem durch ihren Fokus auf aktuelle Spiele. Viele der reduzierten Titel wurden erst in den letzten Monaten veröffentlicht. Das unterscheidet den Sale von früheren Jahren, in denen häufig ältere Titel im Fokus standen.

Egal ob du auf Story-getriebene Abenteuer, Mehrspieler-Shooter oder kreative Indie-Projekte stehst – die Auswahl ist riesig und deckt nahezu jedes Genre ab. Wer seine Steam-Bibliothek erweitern will, hat jetzt die beste Gelegenheit dazu.

Welche Spiele hast du dir im Steam Winter Sale 2025 gesichert? Lass es uns in den Kommentaren wissen!