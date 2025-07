Cyberpunk 2077-Fortsetzung Project Orion – Neue Schauplätze, lange Wartezeit

Es ist mittlerweile fast vier Jahre her, dass Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red das Licht der Welt erblickte. Als Spieler tauchst du in die dystopische Welt von Night City ein, eine fiktive Metropole in Kalifornien, die auf dem Cyberpunk-Universum von Mike Pondsmith basiert. In der Rolle von V, einem Söldner, navigierst du durch eine Welt voller technischer Modifikationen und futuristischer Technologien, während du mit dem ikonischen Charakter Johnny Silverhand, verkörpert von Keanu Reeves, interagierst.

Während die anfängliche Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 aufgrund zahlreicher Bugs kritisiert wurde, hat CD Projekt Red kontinuierlich daran gearbeitet, das Spielerlebnis zu verbessern. Diese Bemühungen führten schließlich dazu, dass der Titel über 30 Millionen Einheiten verkaufte und zu einem der meistverkauften Spiele avancierte. Nun richten sich die Augen der Community auf die Fortsetzung, die unter dem Codenamen Project Orion bekannt ist.

Werden wir noch lange warten müssen?

Wie sieht der aktuelle Entwicklungsstand von Project Orion aus? Laut einer aktuellen Ankündigung stehen wir noch vor einem langen Weg. Anna Megill, die leitende Autorin von Project Orion, teilte auf Bluesky mit, dass CD Projekt Red derzeit nach einem erfahrenen Autor und einem Senior-Autor sucht. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Spiel sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, insbesondere wenn wichtige Positionen erst jetzt besetzt werden.

Megill erklärte zudem, dass die Rolle des Senior-Autors in diesem Fall die weniger erfahrene Position ist, während die Position des Expertenautors für erfahrenere Schreiber vorgesehen ist. Diese Personalentscheidungen lassen darauf schließen, dass sich die Entwicklung des Spiels möglicherweise noch über mehrere Jahre erstrecken könnte.

Neue Schauplätze und alte Bekannte

Welche neuen Orte wird es in der Fortsetzung zu entdecken geben? Ein spannendes Detail, das über Project Orion bekannt ist, betrifft die Schauplätze des Spiels. Nach den intensiven Abenteuern in Night City soll die Fortsetzung einen neuen Ort einführen, den Cyberpunk-Schöpfer Mike Pondsmith als „Chicago gone wrong“ bezeichnet hat. Dennoch bleibt Night City weiterhin ein zentraler Bestandteil des Spiels.

Wie diese beiden Schauplätze in die Gesamtgeschichte eingebunden werden, ist noch unklar. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Storyline entwickeln wird, da CD Projekt Red momentan scheinbar noch am Narrativ feilt.

Ein langer Weg zur Perfektion

Warum dauern moderne Spielentwicklungen so lange? In der heutigen Gaming-Welt sind lange Entwicklungszeiten keine Seltenheit mehr. Während der Fokus auf Qualität und Innovation liegt, sind Wartezeiten von fünf Jahren oder mehr für AAA-Titel keine Ausnahme. CD Projekt Red hat bereits angekündigt, dass The Witcher 4 nicht vor 2027 erscheinen wird, und Project Orion könnte sogar noch länger auf sich warten lassen, da bisher weder ein Trailer noch ein Gameplay-Demo veröffentlicht wurden.

Die Spieler sind jedoch meist bereit, geduldig zu sein, solange das Endprodukt die Erwartungen erfüllt. Es bleibt zu hoffen, dass CD Projekt Red die notwendige Zeit erhält, um ein herausragendes Spielerlebnis zu schaffen, das den hohen Standards gerecht wird, die sie sich selbst gesetzt haben.

Bist du besorgt, dass die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 noch weit entfernt ist? Was erhoffst du dir von Project Orion? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit!