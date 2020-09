Cyberpunk 2077: Produktion im dreistelligen Millionenbereich!

Cyberpunk 2077 ist das bisher teuerste Projekt des polnischen Ausnahme-Entwicklers CD Projekt RED. Und das Mammutprojekt ist auch eines der aufwendigsten Videospielproduktionen überhaupt. Die Kosten für das Action-Rollenspiel befinden sich im dreistelligen Millionenbereich!

Dreistelliger Millionenbetrag: So teuer ist Cyberpunk 2077

Das geht aus einem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt RED hervor. Der Entwickler investierte 448 Millionen Zloty in „Cyberpunk 2077“. Das entspricht rund 100 Millionen Euro. Dabei zählen sowohl das im November erscheinende Hauptspiel wie auch der bereits bestätigte Multiplayer-Modus dazu. Zudem wird ein neues The Witcher-Game aufgeführt, das sich aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden soll.

Weitere Verzögerungen ausgeschlossen

Zum ersten Mal wurde „Cyberpunk 2077“ im Jahr 2012 angekündigt. Nun steht es fast in den Startlöchern. Eigentlich hätte es schon im April dieses Jahres erscheinen sollen. Das Coronavirus und Qualitätsprobleme machten dem Plan allerdings einen Strich durch die Rechnung. Der Release wird nun im November 2020 stattfinden und dabei soll es auch bleiben. Wie CD Projekt RED-CFO Piotr Nielubowicz versichert, wird es keine weitere Verschiebung mehr geben.

Ungeschnitten und zukünftiger Zusatz-Content

„Cyberpunk 2077“ wird ab 18 Jahren in Deutschland erhältlich sein und vollkommen ungeschnitten erscheinen. Das bestätigte der Publisher in einer offiziellen Mitteilung. Zudem dürfen wir uns auf ein Wendecover mit alternativem Cover freuen. Darüber hinaus befinden sich kostenlose DLCs in der Mache, die nach Release des Hauptspiels für zusätzliche Spielstunden sorgen werden.

Der Release von „Cyberpunk 2077“ erfolgt am 19. November 2020 für PS4, Xbox One und der PC. Später sollen zudem entsprechende Versionen für die beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X folgen.