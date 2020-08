Cyberpunk 2077 erhält definitiv kostenlosen DLC

Dass Cyberpunk 2077 nach Release noch mit weiteren Inhalten ausgestattet wird, ist schon seit einer Weile bekannt. Doch so wie es aussieht, müssen wir für einige der nachträglichen Inhalte nicht einmal etwas bezahlen, sondern erhalten den DLC kostenlos. Damit erwartet uns tatsächlich ein ähnliches Konzept wie bei The Witcher 3.

Gratis-DLC für Cyberpunk 2077

Im April dieses Jahres gaben die Entwickler von CD Projekt RED in einem Q&A bekannt, dass die DLC-Pläne für „Cyberpunk 2077“, denen von „The Witcher 3“ ähneln sollen. Das betrifft offenbar auch den finanziellen Aspekt, denn die Bonusinhalte sollen ebenso kostenlos angeboten werden, wie die Entwickler in einem Twitter-Post mit der passenden GIF bestätigen:

Wie könnten die kostenlos DLC in Cyberpunk 2077 aussehen? Wenn der zusätzliche Content dem von Wild Hunt ähnelt und wie bestätigt, nicht weniger umfangreich sein soll, können wir in dem Sci-Fi-Rollenspiel wohl mit mindestens 16 zusätzlichen Inhalten rechnen. So viele waren es nämlich in dem 3. „The Witcher“-Teil und bestanden aus:

Bärten, Frisuren

Neues Spiel +-Modus

Animationen

Alternativen Looks

Rüstungssets

Waffensets

Gwint-Karten

Quests

Ähnliches wird uns vermutlich auch in „Cyberpunk 2077“ erwarten, abgesehen von den Gwint-Karten natürlich.

Dieser nachträglich via Updates veröffentlichte Content ist allerdings nicht mit Story-Erweiterungen wie Hearts of Stone oder Blood and Wine zu verwechseln, die nicht kostenlos verfügbar waren. Wie genau es mit derartigen kostenpflichtigen Expansions aussieht oder woraus diese bestehen könnten, ist bisher allerdings noch unbekannt.

Was erfolgt der Release von Multiplayer und DLC?

Mit dem erweiternden Content sollte ohnehin nicht allzu früh gerechnet werden. Nachdem das Spiel im Juni ein weiteres Mal verschoben wurde und seinen Release nun erst am 19. November 2020 feiert, gaben die Entwickler außerdem bekannt, dass Inhalte wie der geplante Multiplayer und der DLC sich ebenfalls um weitere Monate verzögern werden.

Der bestätigte Mehrspieler-Modus soll hierbei nicht vor 2022 veröffentlicht werden, die zusätzlichen Gratis-Spielboni sollten dagegen schon früher zugänglich werden. Wahrscheinlich erwartet uns noch vor dem November-Release ein entsprechender DLC-Plan, wie schon bei „The Witcher 3“.