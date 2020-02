CD Projekt erlebt binnen kürzester Zeit einen wahren Höhenflug. Der Publisher von The Witcher 3: Wild Hunt und dem kommenden Cyberpunk 2077 ist nun das zweitgrößte Videospielunternehmen in Europa.

CD Projekt als zweitgrößter Publisher in Europa

Vor einigen Tagen erhöhte CD Projekt seinen Marktwert von 6,8 auf satte 8 Milliarden US-Dollar – und das in der Spanne von nur einem Monat. Ubisoft steht mit 9,6 Milliarden US-Dollar allerdings noch unangefochten auf der Spitze des Podests.

Cyberpunk 2077 erscheint im September

In Anbetracht der Tatsache, dass das heißerwartete „Cyberpunk 2077“ erst noch erscheint, darf Ubisoft aber durchaus fürchten überholt zu werden. Das Sci-Fi-Rollenspiel kommt am 17. September 2020 auf den Markt, nachdem der ursprüngliche April-Release verschoben wurde. Das Spiel erscheint für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia. Wie erst seit Kurzem bekannt ist, wird es auch GeForce Now-Support geben.

Cyberpunk 2077: Multiplayer lässt noch Jahre auf sich warten

The Witcher erlebt indes seit Wochen einen neuen Hype, was nicht zuletzt der Netflix-Serie mit Henry Cavill („Man of Steel“) und der Veröffentlichung von „The Witcher 3“ für die Nintendo Switch und einem kürzlichen Update dafür zu verdanken ist.