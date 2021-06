Cyberpunk 2077 hat als Third-Person-Spiel begonnen: Gameplay-Video beweist es

Cyberpunk 2077 in der Third-Person-Perspektive zu spielen, haben sich wahrscheinlich so einige gewünscht. Schlussendlich sind wir mit Protagonist*in V aber bei der First-Person-Ansicht gelandet, die unseren Charakter nur in Spiegel- und seltenen Sexszenen sichtbar macht.

Wie geleaktes Gameplay-Material aus einer Alpha-Version nun zeigt, haben die Entwicklungen an dem Rollenspiel wohl aber tatsächlich in der dritten Person begonnen, was frühere Aussagen von CD Projekt RED anschaulich bestätigt.

Cyberpunk 2077 wurde als Third-Person-Spiel entwickelt

Seitdem einige Hacker eine gigantische Datenklau-Aktion bei CD Projekt starteten, kommen immer wieder kleinere Details und Leaks ans Licht, die offensichtlich aus den Archiven des polnischen Entwicklers stammen. Darunter sind scheinbar auch einige Szenen aus der frühen Entwicklung von „Cyberpunk 2077“ gewesen, die in verschiedenen Foren (unter anderem 4chan und Reddit) nun mehrfach geteilt worden sind.

Die Leaks umfassen zwar viele Clips, die Bugs, Glitches und rohe Spielszenen aus der First-Person-Perspektive zeigen, beinhalten jedoch ebenso Ausschnitte, die eindeutig eine 3rd-Person-Ansicht beinhalten. Während das Material auf vielen Plattformen wahrscheinlich durch CD Projekt wieder gelöscht worden ist, könnt ihr euch das Video hier nach wie vor ansehen:

In den offensichtlich sehr frühen Aufnahmen, die möglicherweise aus einem Build von 2013 stammen, unterscheiden sich neben allgemeiner Optik und der Perspektive auch noch so einige andere Dinge:

Mehr Interaktivität: Wie es scheint, konnte man in dem frühen Prototyp auch noch anders mit NPCs interagieren. In dem Video sieht man beispielsweise wie V einem Nachbarn eine zuvor aufgenommene Zigarette gibt, um Infos aus ihm herauszukriegen. Daraufhin hat er sogar die Chance nett oder kalt auf seine Aussage zu reagieren.

Fliegende Autos: Auch die angedachten umherfliegenden Autos bekommen wir mit Blick aus Vs Fenster zu sehen. Sie haben es ebenso wenig wie das Wall Running-Feature in das finale Spiel geschafft.

Besuch im Apartment: In der Alpha konnten wir anscheinend noch Gäste beherbergen. Immerhin war Vs Bude damals noch um einiges größer. Eine gewisse Sarah ist in dem frühen Gameplay-Material zu sehen, mit der wir ebenfalls interagieren können.

© CD Projekt – Cyberpunk 2077 Alpha

© CD Projekt – Cyberpunk 2077 Alpha

© CD Projekt – Cyberpunk 2077 Alpha

Nachdem Vorgänger The Witcher 3: Wild Hunt ebenso aus der dritten Person gespielt wurde, war es eigentlich naheliegend, dass „Cyberpunk 2077“ diesem Vorgehen folgt. Am Ende war der Wunsch nach frischem Wind aber anscheinend zu groß, sodass man nicht nur einen Genre-, sondern auch einen buchstäblichen Perspektivwechsel vollzog. Zum Glück gibt es jedoch Mods, die eine 3rd-Person-Ansicht in „Cyberpunk 2077“ nachträglich ermöglichen:

