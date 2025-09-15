CrankyTemplar besiegt alle Silksong-Bosse in Rekordzeit ohne Treffer

Ein bemerkenswerter Spieler namens CrankyTemplar hat es geschafft, in nur einer Woche nach dem Erscheinen von Hollow Knight: Silksong jeden Boss im Spiel zu besiegen, ohne dabei einen einzigen Treffer einzustecken. Diese außergewöhnliche Leistung wurde am Donnerstag, den 11. September 2025, mit einem fast zweistündigen Video auf YouTube gekrönt.

Wer ist CrankyTemplar?

Was macht CrankyTemplar besonders? CrankyTemplar ist bekannt für herausfordernde Inhalte, die er bereits im ersten Hollow Knight-Spiel erstellt hat. Seine jüngste Errungenschaft in Silksong zeigt erneut sein bemerkenswertes Können und seine Geduld.

Er veröffentlichte zunächst eine Zusammenstellung der frühen Bosse, die er ohne Treffer besiegte, direkt am Tag der Veröffentlichung des Spiels. In den darauffolgenden Tagen fügte er weitere Videos hinzu und stellte schließlich eine vollständige Zusammenstellung aller Bosse zusammen.

Die Herausforderung von Silksong

Warum ist Silksong so herausfordernd? Silksong, das am 4. September 2025 veröffentlicht wurde, ist bekannt für seine hohe Schwierigkeitsstufe und den großen Umfang. Es enthält über 40 Bosse und mehr als 200 neue Gegner, die alle gemeistert werden müssen, um das Spiel vollständig abzuschließen.

Das Spiel erweitert die Mechaniken des Vorgängers und bietet neue Quests, die das Erkunden und Entdecken fördern. Für viele Spieler kann die Herausforderung überwältigend sein, doch CrankyTemplar hat gezeigt, dass es machbar ist.

CrankyTemplars Meisterleistung

Wie hat CrankyTemplar es geschafft, jeden Boss zu besiegen? In seinem Video zeigt CrankyTemplar, dass er weitgehend auf die mächtigen Werkzeuge und alternativen Kämme von Silksong verzichtet hat. Er blieb beim ursprünglichen Jägerstil und nahm die Herausforderung an, nach jedem Treffer von vorne zu beginnen.

Diese Selbstdisziplin und der Verzicht auf stärkere Hilfsmittel zeigen sein tiefes Verständnis und seine Hingabe für das Spiel. Die Community ist beeindruckt von dieser Leistung, die zeigt, dass selbst die schwierigsten Herausforderungen bewältigt werden können.

Die Zukunft von Silksong

Was können wir von der Silksong-Community erwarten? Während CrankyTemplars Leistung beeindruckend bleibt, steht die Silksong-Community erst am Anfang. Die Speedrun.com-Leaderboards für Silksong sind noch nicht geöffnet, aber viele erwarten, dass No-Hit-Runs und 100%-Speedruns bald folgen werden.

Für viele bedeutet dies, dass die Herausforderung gerade erst beginnt. Die Spieler werden weiterhin neue Wege finden, um das riesige und komplexe Spiel zu meistern, und dabei wahrscheinlich neue Rekorde aufstellen.

Wie siehst du die Zukunft von Silksong? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren!