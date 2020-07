Comic-Con 2020: Alle Trailer zu neuen Serien und Filmen

Die Comic-Con 2020 in San Diego fand in diesem Jahr (22. bis 24. Juli 2020) erstmals digital und online statt. Die wichtigste und weltgrößte Comic-Messe fiel bedingt durch die Corona-Pandemie wie so viele andere Messen und Events aus. Dennoch mussten die Fans nicht gänzlich darauf verzichten, denn mit der Comic-Con@Home konnten sämtliche geplanten Panels live und für jederman kostenlos im Internet gestreamt werden.

Auf so manche große Ankündigungen etwa von den Comic-Giganten Marvel oder DC mussten Fans diesmal verzichten, die wegen der Corona-Krise ihr komplettes Programm für kommende Serien und Filme auf nächstes Jahr verschieben mussten. Auch Star Wars fehlte etwa mit dem Serienhit The Mandalorian und weiteren Ankündigungen. Zuvor wurde bereits die eigene Star Wars Celebration auf 2022 verschoben.

Dennoch präsentierte die Comic-Con@Home Sehenswertes für die vielen Fans auf der heimischen Couch, etwa überraschende Neuigkeiten zu Star Trek oder einen Ausblick auf die The Walking Dead-Reihe. Nicht fehlen durfen erneut eine Reihe Trailer zu neuen Serien und Filmen, die wir euch nicht vorenthalten möchten:

X-Men: New Mutants

Der letzte Kinofilm der beliebten X-Men-Reihe aus dem Hause Fox vor dem Kauf durch Disney wurde schon mehrfach verschoben und soll nun doch endlich auf der großen Leinwand erscheinen. Passend dazu ist ein neuer Trailer sowie ein Clip mit den ersten 2 Minuten des Films erschienen. Darin zu sehen sind Anya Taylor-Joy als Magik, Blu Hunt als Dani Moonstar und Game of Thrones-Star Maisie Williams als Wolfsbane, die neue Generation von Mutanten der X-Men.

Disney hält weiterhin an einem US-Kinostarttermin für Ende August fest. Wann der Film auch hierzulande auf der großen Leinwand gezeigt wird, steht noch aus.

Seht hier die ersten 2 Minuten des Films mit Maisie Williams:

Bill & Ted Face The Music

Keanu Reeves und Alex Winter melden sich nach Jahrzehnten mit einem weiteren Film der beliebten und kultigen „Bill & Ted“-Reihe zurück. Im dritten Teil begeben sich die beiden Chaoten, die sich nach all den Jahren kaum verändert haben, auf eine weitere verrückte Reise durch die Zeit, um die Welt mit ihrer Musik zu retten. Einzig diesmal nehmen sie ihre Töchter mit. Regie führt erneut Dean Parisot, der viele Easter Eggs und Cameo-Auftritte von bedeutenden musikalischen Personen verspricht.

US-Kinostart ist für den 1. September geplant, zeitgleich wird der Film auch als VoD angeboten. Wann der Film nach Deutschland kommt, steht noch aus.

Antlers

Der gefeierte Filmemacher Guillermo del Toro präsentiert seinen neuen Horrorfilm im Stil seines Meisterwerks Pans Labyrinth. Die Regie überließ er jedoch seinem Kollegen Scott Cooper, der die Geschichte über eine übernatürliche Kreatur erzählt, die in einer Kleinstadt in Oregon für eine Menge Chaos sorgt. Unterdessen kämpft die junge Lehrerin Julia Meadows mit ihrem Bruder, dem Sheriff, und einem rätselhaften Schüler ums Überleben. In den Hauptrollen spielen Keri Russell und Jesse Plemons mit.

Der Kinofilm wurde erst kürzlich auf einen neuen Release-Termin im Frühjahr 2021 verschoben.

Fear The Walking Dead

Die erfolgreiche The Walking Dead-Reihe wächst mit weiteren Spin-offs als Serien und Film. Wegen der Corona-Pandemie wurden jedoch die Produktionen der neuen Staffeln, etwa zu Fear The Walking Dead verschoben. Nun kündigt ein erster Trailer die kommende 6. Staffel des ersten Serienablegers an.

Der US-Sender AMC kündigt einen Start am 11. Oktober 2020 an.

The Walking Dead: World Beyond

Das jüngste Spin-off zur TWD-Reihe sollte bereits in diesem Frühjahr an den Start gehen, nun erfolgt ein Release-Termin in diesem Herbst. Darin wird eine neue Generation von Überlebenden vorgestellt, die eine normale Welt ohne Walker und Untote nicht mehr kennenlernen durften.

Der US-Serienstart findet am 4. Oktober auf AMC statt. Hierzulande bringt Amazon Prime Video zeitnah die neue Serie auch nach Deutschland.

His Dark Materials – Season 2

Nach dem Start der erfolgreichen Fantasyserie His Dark Materials von BBC und HBO geht es schon bald mit der zweiten Staffel weiter. Die Serie basiert auf den Büchern Der Goldene Kompass von Philip Pullman mit Dafne Keen und Terence Stamp in den Hauptrollen. In Deutschland übernimmt der Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD die Erstausstrahlung.

Start der 2. Staffel ist für diesen Herbst geplant.

Lovecraft County

Die neue HBO-Miniserie basiert auf einer Horrorstory nach einer Idee von Regisseur Jordan Peele und einem Roman von Matt Ruff. Darin begibt sich Atticus Turner in den 1950er Jahren auf die Suche nach seinem spurlos verschwundenen Vater. Auf ihrer Reise quer durch die USA führt sie die Spur nach Lovecraft Country in Neuengland, wo es zu dieser Zeit die schärfsten Rassengesetze gibt und eine Geheimloge ihr Unwesen treibt. Mit Jonathan Majors und Jurnee Smollett-Bell in den Hauptrollen.

US-Start ist für den 16. August auf dem Sender HBO geplant.

Helstrom

Der US-Streamingdienst Hulu schickt demnächst seine neue und düstere Serie Helstrom an den Start, die lose auf einer übernatürlichen Horrorreihe von Marvel basiert. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Geschwister Ana (Sydney Lemmon) und Daimon (Tom Austen), die die Nachkommen eines Serienkillers darstellen. Im Gegensatz zu den Comics weicht die Serie hier von der Vorlage ab: Darin ist der Vater niemand Geringeres als der Teufel höchstpersönlich.

Wann die Serie auch in Deutschland gezeigt wird, steht noch aus.

NeXt

Die neue Science-Fiction-Serie aus dem Hause FOX handelt von der Zukunftsvision und der neusten Forschung über Künstliche Intelligenz. Während die Wissenschaft auf das revolutionäre Wissen und den Einsatz von KIs setzt, versucht ein Techniker eine Invasion von KIs zu verhindern, die das menschliche Leben auslöschen könnte. Mit John Slattery, Fernanda Andrade und Michael Mosley in den Hauptrollen.

US-Start ist für den 6. Oktober 2020 auf FOX geplant.