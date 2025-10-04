CoD: Black Ops 7 reduziert SBMM, Fans jubeln – Neuerungen im Multiplayer

Die Call of Duty: Black Ops 7 Beta hat kürzlich eine spannende Neuerung erhalten. Am dritten Tag des Frühzugangs wurde eine neue Playlist hinzugefügt, die das Skill-basierte Matchmaking (SBMM) drastisch reduziert. Diese Entscheidung von Treyarch, dem Entwickler des Spiels, kommt inmitten der laufenden Diskussionen über die Vor- und Nachteile von SBMM in Mehrspieler-Videospielen.

Was bedeutet SBMM für Call of Duty: Black Ops 7?

Was ist das Ziel von SBMM? Skill-basiertes Matchmaking ist ein System, das Spieler basierend auf ihren Fähigkeiten und Statistiken in Lobbys mit anderen Spielern ähnlichen Niveaus einteilt. Dies führt oft zu hochgradig wettbewerbsorientierten Matches, die sowohl geliebt als auch gehasst werden. Während einige die Herausforderung schätzen, sehnen sich andere nach der Einfachheit älterer Systeme, bei denen man auf eine breitere Palette von Gegnern treffen konnte.

Warum reduziert Treyarch das SBMM? In der Open Moshpit Playlist von Black Ops 7 wurde das SBMM reduziert, um ein klassisches Matchmaking-Erlebnis zu bieten. Diese Playlist umfasst vier Karten und sechs Modi, darunter Team Deathmatch und Kill Confirmed. Treyarch sammelt derzeit Spielinformationsdaten und Feedback von Spielern, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

Reaktion der Community

Wie reagieren die Fans auf die Änderungen? Die Ankündigung des neuen Updates wurde überwiegend positiv aufgenommen. Viele Fans äußerten in sozialen Medien ihre Freude und betonten, dass „Call of Duty zurück ist“. Diese nostalgische Rückkehr zu einem weniger restriktiven Matchmaking-System hat viele Spieler begeistert.

Zusätzlich wurde von Treyarch ein mögliches Remaster der Karte Vertigo aus Call of Duty: Black Ops 2 angedeutet. Weitere Karten wie Meltdown und Yemen könnten ebenfalls als Post-Launch-Inhalte folgen, was die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Spiels am 14. November 2025 weiter steigert.

Offene Fragen und zukünftige Updates

Welche Herausforderungen stehen noch bevor? Eine der noch offenen Fragen betrifft die Gravemaker Scorestreak. Diese Scharfschützen-Scorestreak erlaubt es Spielern, Gegner hinter Deckung zu sehen und wirkt in den ersten Testphasen übermächtig. Mit dem Beginn der offenen Beta am 5. Oktober 2025 bleibt abzuwarten, ob Treyarch auf das Feedback der Community reagiert und Anpassungen vornimmt.

Abgesehen von der Gravemaker Scorestreak gibt es weitere spannende Entwicklungen im Multiplayer-Modus von Black Ops 7. Die Einführung des „Overclock“-Upgrade-Systems ermöglicht es Spielern, zusätzliche Fähigkeiten für ihre Ausrüstung und Scorestreaks freizuschalten, was das Gameplay weiter vertieft.

Welche Meinung hast du zu den Neuerungen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!