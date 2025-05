Clair Obscur: Expedition 33 – Top-Spiel 2025 begeistert auf PS5 und Xbox Game Pass

PlayStation-Fans sind begeistert von einem neuen Rollenspiel, das auf der Xbox Game Pass verfügbar ist. Das Spiel „Clair Obscur: Expedition 33“ hat sich als einer der besten Titel des Jahres 2025 herausgestellt. Das Spiel ist auch auf der PS5 erhältlich, allerdings nicht kostenlos, im Gegensatz zur Xbox Series X, wo es mit einem Xbox Game Pass Abo kostenlos gespielt werden kann.

Was macht „Clair Obscur: Expedition 33“ so besonders?

Warum ist dieses Spiel so hochgelobt? „Clair Obscur: Expedition 33“ hat auf Metacritic eine beeindruckende Bewertung von 92 erreicht und ist damit einer der Top-Anwärter für das Spiel des Jahres. Das Spiel ist das Debüt des französischen Entwicklers Sandfall Interactive, ein Team aus ehemaligen Ubisoft-Entwicklern. Trotz eines begrenzten Budgets hat das Team ein beeindruckendes Werk geschaffen, das viele Spieler in seinen Bann zieht.

Spieler beschreiben das Spiel als eine Mischung aus dystopischer Atmosphäre und einer Welt voller Magie, die an „Final Fantasy X“ erinnert. Die Grafik, Musik und das Gameplay werden besonders hervorgehoben. Ein Spieler auf Reddit fasst es zusammen: „Es ist wie alles, was dich dazu bringt, wissen zu wollen, was als nächstes kommt … Gameplay, die Welt, die Geschichte. Es gibt diesen hoffnungsvollen und zugleich düsteren Drang, der mich spielen lässt.“

Die Spielmechanik und Handlung

Was bietet die Spielmechanik? „Clair Obscur: Expedition 33“ ist ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeitelementen. Du steuerst eine Gruppe von Charakteren, die durch eine Fantasiewelt reisen. Das Spiel kombiniert strategisches Denken mit actionreichen Momenten, da du in Echtzeit Angriffe parieren oder ausweichen kannst. Die Charaktere haben einzigartige Fähigkeiten und können mit verschiedenen „Pictos“ und „Luminas“ ausgestattet werden, die unterschiedliche Vorteile bieten.

Worum geht es in der Geschichte? Die Handlung spielt in einer dunklen Belle Époque-Fantasiewelt. Die Bewohner der Insel Lumière werden jedes Jahr von einem Ereignis namens „Gommage“ heimgesucht, bei dem eine mysteriöse Entität namens „die Malerin“ eine Zahl malt und Menschen über diesem Alter verschwinden. Expedition 33 wird entsandt, um die Malerin zu besiegen, bevor sie erneut ein Bild malt.

Verfügbarkeit und Spielzeit

Wie lange dauert das Spiel? Wenn du nur der Hauptgeschichte folgst, solltest du mit etwa 25 bis 30 Stunden Spielzeit rechnen. Möchtest du alle Nebenaufgaben erledigen, kannst du etwa 10 Stunden hinzufügen. Für Komplettisten, die alles entdecken wollen, kann das Spiel bis zu 60 Stunden in Anspruch nehmen.

Auf der PS5 kannst du das Spiel im PlayStation Store für 60 Euro kaufen. Xbox-Spieler mit einem Game Pass Abo können es hingegen kostenlos herunterladen.

Spielermeinungen und Community-Reaktionen

Wie reagiert die Spieler-Community? Auf der PS5 Reddit-Seite gibt es viele positive Rückmeldungen. Ein Beitrag, der über 1.200 Upvotes erhielt, lobt das Spiel in den höchsten Tönen. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich habe es spontan ausprobiert und das Spiel hat mich von Anfang an umgehauen. Die Charakterdesigns sind wunderschön und das Gameplay ist super solide.“

Die Begeisterung in der Community zeigt, dass „Clair Obscur: Expedition 33“ nicht nur ein Geheimtipp ist, sondern bereits viele Fans gefunden hat, die von der Qualität des Spiels überzeugt sind.

Bist du auch neugierig geworden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!