Capcom überrascht mit Pragmata-Demo auf Steam – Release im April 2026

Capcom hat überraschend eine spielbare Demo zu seinem lange verschobenen Sci-Fi-Abenteuer Pragmata veröffentlicht. Der Titel zählt zu den rätselhaftesten Projekten des Publishers und wurde erstmals 2020 angekündigt. Nun hat der Entwickler nicht nur das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, sondern auch überraschende Plattform-Pläne enthüllt.

Die Demo mit dem Namen Pragmata Sketchbook ist ab sofort auf Steam verfügbar. Sie gibt einen ersten Einblick in die düstere Atmosphäre der Mondstation, auf der das Spiel angesiedelt ist. Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sollen bald folgen.

Release-Datum und unterstützte Plattformen

Wann erscheint Pragmata? Laut Capcom erscheint Pragmata am 24. April 2026. Neben den bereits angekündigten Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) wurde bei den Game Awards 2025 überraschend auch die Nintendo Switch 2 als Zielplattform bestätigt.

Dieser Schritt überrascht, da Capcom bisher keine eigenen großen AAA-Projekte für Nintendos neue Konsole angekündigt hatte. Damit wird Pragmata einer der ersten Third-Party-Titel dieser Größenordnung auf der Switch 2 sein.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gameplay: Kampf trifft Hacking

Wie spielt sich Pragmata? Das Spiel verbindet Third-Person-Action mit taktischen Hacking-Puzzles. Du steuerst Hugh, einen Raumfahrer, und die Androidin Diana, die ihn unterstützt. Während Hugh mit Jetpack und Feuerwaffen gegen Maschinen kämpft, übernimmt Diana das Hacken der Gegner.

Besonders spannend: Die Hacking-Puzzles laufen in Echtzeit ab. Während du mit einem Cursor durch ein Raster navigierst, musst du gleichzeitig Angriffen ausweichen. Erfolgreiches Hacken legt Schwachstellen frei, wodurch Hugh Gegner effizient ausschalten kann. Diese Mischung aus direkter Action und strategischem Denken hebt Pragmata von anderen Sci-Fi-Titeln ab.

Story: Flucht vom Mond

Worum geht es in Pragmata? Auf einer verlassenen Mondstation kämpfst du darum, einem feindlichen KI-System zu entkommen. Hugh und Diana sind die einzigen Überlebenden – oder zumindest scheint es so – und verfolgen das Ziel, zur Erde zurückzukehren.

Die Beziehung zwischen den beiden Figuren steht im Mittelpunkt. Diana, die wie ein Kind aussieht, ist mehr als nur eine Begleiterin: Ihre Fähigkeiten sind essenziell für das Überleben. Im neuen Trailer sprechen die beiden über Erinnerungen an die Erde – etwa über das Meer –, was andeutet, dass emotionale Themen ebenfalls eine Rolle spielen werden.

Editionen und Vorbestellerboni

Welche Versionen gibt es und was beinhalten sie? Capcom bietet neben der Standardversion auch eine Deluxe Edition an. Diese enthält das sogenannte Shelter Variety Pack mit folgenden Inhalten:

Katzenkostüme: „Fluffy“-Outfit für Diana, „Lunar Cat“-Outfit für Hugh

Mech-Skins: „Mecha Builder“ (Diana) und „Heavy Lifter“ (Hugh)

3 exklusive Gesten für Diana

Waffenskin: „Grip Gun DS“ für Hughs Startwaffe

Soundtrack (Shelter BGM-Songs)

Artbook-Datenbibliothek aus der Entwicklung

Vorbesteller erhalten zusätzlich das Neo Bushido & Neo Kunoichi-Outfit-Set. Es kleidet Hugh in eine futuristische Samurai-Rüstung, während Diana ein Ninja-inspiriertes Outfit erhält.

Die Preise in Deutschland dürften sich am US-Vorbild orientieren: Die Standardedition wird voraussichtlich 59,99 Euro kosten, die Deluxe Edition rund 69,99 Euro. Offizielle Angaben aus dem deutschen PlayStation Store oder Steam stehen aber noch aus.

Ein Blick auf die Entwicklung

Warum hat es so lange gedauert? Ursprünglich sollte Pragmata schon 2022 erscheinen. Es wurde jedoch mehrfach verschoben. Laut Capcom lag dies vor allem an der Notwendigkeit, das komplexe Kampfsystem zu balancieren. Das Zusammenspiel von Hughs direkter Kontrolle und Dianas unterstützenden Hacking-Fähigkeiten erforderte laut Entwicklern viel Feintuning.

Ein weiterer Grund für die lange Entwicklungszeit liegt laut Capcom darin, dass Pragmata von einem neuen Team innerhalb des Unternehmens stammt. Es ist die erste neue IP des Publishers seit acht Jahren. Dadurch unterscheidet sich der Stil deutlich von bekannten Capcom-Marken wie Resident Evil oder Monster Hunter.

Ein Sci-Fi-Titel mit Persönlichkeit

Was macht Pragmata besonders? Abseits der innovativen Gameplay-Mechanik sorgt vor allem das Design der Figuren für Aufmerksamkeit. Diana, die wie ein Kind wirkt, steht im Kontrast zu Hugh, dessen Ausrüstung und Auftreten an klassische Sci-Fi-Helden erinnert. Auch visuell setzt Capcom auf ein ungewöhnliches, fast schon surreal wirkendes Artdesign, das die Isolation und Künstlichkeit der Mondumgebung unterstreicht.

Die emotionale Tiefe der Beziehung zwischen Hugh und Diana, gepaart mit der düsteren Zukunftsvision, dürfte vielen Fans von Sci-Fi-Erzählungen gefallen. Die Story bleibt weiterhin geheimnisvoll – was den Reiz nur noch erhöht.

Wie geht es weiter?

Wann können weitere Plattformen mit der Demo rechnen? Zwar ist die Demo derzeit nur auf Steam erhältlich, doch Capcom hat bereits angekündigt, dass Versionen für Konsolen bald folgen sollen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber Fans hoffen auf einen baldigen Release im PlayStation Store, Microsoft Store und Nintendo eShop.

Die Vorfreude auf Pragmata ist nach der langen Wartezeit groß – und mit dem nun festgelegten Releasetermin scheint Capcom endlich bereit zu sein, das Geheimnis um diesen Titel zu lüften.

Wie gefällt dir der erste Eindruck von Pragmata? Wirst du die Demo ausprobieren oder wartest du lieber auf den Vollrelease im April? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!