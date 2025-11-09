Call of Duty: Modern Warfare 2 bald im Xbox Game Pass? Details bekannt!

Eine aufregende Nachricht für Xbox Game Pass-Abonnenten scheint in Sicht zu sein: Der beliebte First-Person-Shooter Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 könnte bald Teil der Spielebibliothek des Dienstes werden. Diese Möglichkeit wurde durch eine Werbeanzeige angedeutet, die kürzlich aufgetaucht ist und ein Cover des Spiels zeigt. Diese Entwicklung könnte bedeuten, dass Microsoft auf die langjährigen Bitten der Abonnenten reagiert, die sich den Klassiker seit der Übernahme von Activision Blizzard Ende 2023 im Game Pass wünschen.

Das Original Modern Warfare 2 im Xbox Game Pass?

Was deutet auf die Ankunft von Modern Warfare 2 hin? Ein Reddit-Nutzer namens TypicalNarr entdeckte in einer neuen Xbox Game Pass Premium-Werbung ein Cover des Originalspiels aus dem Jahr 2009. Dieses Bild könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Spiel bald im Abonnementdienst verfügbar sein wird. Dabei ist zu beachten, dass solche Werbeinhalte nicht immer endgültige Beweise für zukünftige Veröffentlichungen sind. Dennoch ist es nicht das erste Mal, dass Microsoft möglicherweise versehentlich eine bevorstehende Veröffentlichung vorab bekannt gibt.

Die ursprüngliche Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 2 fand im November 2009 statt und das Spiel wurde schnell zu einem der am meisten gefeierten Titel der Call of Duty-Reihe. Mit seiner spannenden Kampagne, die sich um die Task Force 141 und die Verteidigung von Washington, D.C. durch die US Army Rangers dreht, hat es sich einen festen Platz in der Gaming-Geschichte gesichert.

Ein Blick auf die Xbox Game Pass Bibliothek

Welche Titel sind bereits im Game Pass enthalten? Modern Warfare 2 wäre der sechste Call of Duty-Titel, der im Xbox Game Pass angeboten wird, vorausgesetzt, es wird nach der Veröffentlichung von Black Ops 7 am 14. November 2025 hinzugefügt. Die Abonnenten erhoffen sich, dass das Spiel nicht nur die Einzelspieler-Kampagne, sondern auch andere Inhalte bietet. Aufgrund der Strategie von Microsoft ist es jedoch wahrscheinlich, dass zunächst nur die Kampagne verfügbar sein wird, um die Spieler nicht von neueren Titeln der Reihe abzulenken.

Der Xbox Game Pass, der 2017 ins Leben gerufen wurde, bietet eine rotierende Bibliothek von Spielen an, die auf einer Vielzahl von Plattformen spielbar sind. Seit der Einführung des Dienstes sind alle neuen Titel von Xbox Game Studios sofort für Abonnenten verfügbar. Mit der Aufnahme von Call of Duty: Modern Warfare 2 könnte Microsoft seine Sammlung von ikonischen Spielen weiter ausbauen.

Die Zukunft des Xbox Game Pass

Wie könnte sich der Xbox Game Pass weiterentwickeln? Der Xbox Game Pass hat sich zu einem der zentralen Elemente von Microsofts Gaming-Strategie entwickelt. Durch die Einbindung von Titeln aus den Studios von Microsoft Gaming sowie Partnern wie Bethesda und Activision Blizzard, bietet der Dienst eine breite Palette an Inhalten. Mit der Integration von Call of Duty: Modern Warfare 2 könnte der Game Pass noch attraktiver für Fans von klassischen Shootern werden.

Die Community wartet gespannt auf eine offizielle Ankündigung von Microsoft, die die Gerüchte bestätigen könnte. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob der Klassiker tatsächlich seinen Weg in die digitale Bibliothek des Xbox Game Pass finden wird.

Was denkst du über die Möglichkeit, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 zum Xbox Game Pass hinzugefügt wird? Teile deine Meinung und Gedanken in den Kommentaren!