Call of Duty in der Zeitreise – Vollständige Spielreihe im Überblick

Die Call of Duty-Reihe gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Shooter-Franchises weltweit. Mit einer Vielzahl von Titeln, die sich über verschiedene Epochen und Zeitlinien erstrecken, bietet die Serie eine facettenreiche Erzählweise, die sowohl historische als auch moderne Kriege abdeckt. Lass uns einen Blick auf die chronologische Reihenfolge der Spiele werfen, um die riesige Timeline besser zu verstehen.

Die Vergangenheit

Welche Call of Duty-Spiele behandeln den Zweiten Weltkrieg? Die Call of Duty-Serie hat mehrere Titel, die während des Zweiten Weltkriegs spielen. Diese Spiele bieten intensive Kampagnen, die die Schrecken und Triumphe dieser Ära widerspiegeln.

Call of Duty: WWII (1940-1945) – Veröffentlichung 2017

Call of Duty 2 (1941-1945) – Veröffentlichung 2005

Call of Duty: Vanguard (1941-1945) – Veröffentlichung 2021

Call of Duty (1942-1945) – Veröffentlichung 2003

Call of Duty 3 (1944) – Veröffentlichung 2006

Die Gegenwart (Black Ops)

Wie ordnen sich die Black Ops-Spiele in die Call of Duty-Timeline ein? Die Black Ops-Serie hebt sich durch ihre einzigartige Erzählweise und die Einbeziehung von Themen wie Spionage und psychologische Kriegsführung ab.

Call of Duty: World at War (1942-1945) – Veröffentlichung 2008

Call of Duty: Black Ops (1961-1968) – Veröffentlichung 2010

Call of Duty: Black Ops Cold War (1981) – Veröffentlichung 2020

Call of Duty: Black Ops 2 (1986-1989, 2025) – Veröffentlichung 2012

Call of Duty: Black Ops 6 (1991) – Veröffentlichung 2024

(1991) – Veröffentlichung 2024 Call of Duty: Black Ops 7 (2035) – Veröffentlichung 2025

(2035) – Veröffentlichung 2025 Call of Duty: Black Ops 4 (2043) – Veröffentlichung 2018

Call of Duty: Black Ops 3 (2065-2070) – Veröffentlichung 2015

Die Gegenwart (Modern Warfare)

Welche modernen Konflikte werden in der Modern Warfare-Serie behandelt? Die Modern Warfare-Serie hat sich durch ihre realistischen Darstellungen moderner Konflikte und die Einführung ikonischer Charaktere einen Namen gemacht.

Call of Duty 4: Modern Warfare (1996-2011) – Veröffentlichung 2007

Call of Duty: Modern Warfare (1999-2019) – Veröffentlichung 2019

(1999-2019) – Veröffentlichung 2019 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2016) – Veröffentlichung 2009

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2016-2017) – Veröffentlichung 2011

Call of Duty: Modern Warfare II (2022) – Veröffentlichung 2022

Call of Duty: Modern Warfare III (2019-2023) – Veröffentlichung 2023

Die Zukunft

Wie sieht die Zukunft der Call of Duty-Serie aus? Mit futuristischen Szenarien und technologischen Entwicklungen bietet die Zukunft der Call of Duty-Serie eine spannende Vision von Kriegen, die noch kommen könnten.

Call of Duty: Ghosts (2015-2017) – Veröffentlichung 2013

Call of Duty: Advanced Warfare (2054-2061) – Veröffentlichung 2014

Call of Duty: Infinite Warfare (Unbekannt) – Veröffentlichung 2016

Mit jedem neuen Titel erweitert die Call of Duty-Serie ihren Einfluss und bietet sowohl treuen Fans als auch neuen Spielern aufregende Geschichten und herausfordernde Missionen. Welche der Call of Duty-Spiele hast du bereits gespielt, und welche sind deine Favoriten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!