Call of Duty Bundle im Xbox Game Pass ab Oktober 2025 – Das erwartet dich!

Eine spannende Ankündigung für alle Xbox Game Pass-Abonnenten: Ab dem 15. Oktober 2025 wird ein neues Call of Duty: Warzone-Bundle verfügbar sein. Dieses Bundle wird sowohl in Call of Duty: Black Ops 6 als auch in Call of Duty: Warzone nutzbar sein. Es enthält zwei Operator-Skins, drei Waffenbaupläne, einen Waffencharm, zwei Ladebildschirme, einen Finishing-Move, ein Spray, ein Waffendekor und zwei einstündige EP-Token. Was genau diese Skins und Baupläne beinhalten, bleibt bis zur Veröffentlichung ein Geheimnis.

Änderungen im Xbox Game Pass und Call of Duty: Warzone

Welche Veränderungen erwarten dich bei Xbox Game Pass und Call of Duty: Warzone? Der Xbox Game Pass hat kürzlich einige Anpassungen erfahren. Die Core-Mitgliedschaft wurde in Essential umbenannt und die Standardstufe heißt nun Premium. Trotz der Namensänderungen bleibt der Preis der Ultimate-Mitgliedschaft unverändert, jedoch stieg der Preis auf 30 Euro an. Diese Preiserhöhung sorgte für Aufregung, wird jedoch durch den Zugang zu Ubisoft+ und künftigen Spielen wie The Outer Worlds 2 und Ninja Gaiden 4 gerechtfertigt.

Call of Duty: Warzone wird ebenfalls einige Änderungen durchlaufen, da das Spiel mit Treyarchs neuem futuristischen Black Ops-Sequel verschmolzen wird. Diese Fusion wird mit der Einführung von Saison 1 stattfinden, und es werden Änderungen an der Verdansk-Karte sowie ein neues Resurgence-Gebiet namens Haven’s Hollow erwartet.

Besonderheiten des neuen Call of Duty: Warzone-Bundles

Was macht das neue Bundle für dich besonders? Das angekündigte Bundle hebt sich durch seinen Umfang ab. Im Vergleich zu früheren Bundles, die meist nur einen Operator und zwei Waffenbaupläne enthielten, bietet dieses Paket mehr Inhalte. Es bleibt spannend, ob es sich um ein älteres Black Ops 6-Bundle handelt oder ob es exklusiv für den Game Pass entwickelt wurde.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten in Warzone laufen derzeit auch spannende Events. Das Halloween-Event in Black Ops 6 bringt ikonische Horrorcharaktere wie Chucky und Jason Voorhees ins Spiel. Zudem steht der Launch von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 bevor, welches als Day-One-Addition im Ultimate-Tier des Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Wichtige Informationen über Call of Duty: Warzone

Was solltest du über Call of Duty: Warzone wissen? Warzone ist ein wichtiger Teil der Call of Duty-Franchise und wurde erstmals am 10. März 2020 veröffentlicht. Es handelt sich um ein Free-to-Play Battle Royale-Spiel, das von Raven Software und Infinity Ward entwickelt wurde. Warzone unterstützt Cross-Plattform-Spiel und Fortschritte zwischen verschiedenen Call of Duty-Titeln.

Mit bis zu 150 Spielern in einem Match bietet Warzone ein intensives Spielerlebnis. Die Einführung eines neuen In-Game-Währungssystems und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Klassen durch Loadout Drops zu nutzen, machen das Spiel besonders attraktiv. Die dynamische Anpassung und Aktualisierung der Spielmodi, einschließlich „Resurgence“ und anderer zeitlich begrenzter Modi, halten das Spielerlebnis frisch und spannend.

Was hältst du von den neuen Perks und Änderungen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!