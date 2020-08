Call of Duty: Black Ops Cold War offiziell mit Trailer angekündigt

Lange trug der neue CoD-Ableger einfach nur den Namen Call of Duty 2020, jetzt verrät ein offizieller Teaser-Trailer von Activision endlich: Der kommende Teil wird tatsächlich Call of Duty: Black Ops Cold War heißen und, wie der Titel bereits verrät, zur Zeit des Kalten Krieges spielen.

Die endgültige Enthüllung des neuen Shooters von Entwickler Treyarch steht nun bereits in den Startlöchern und ist für nächste Woche angesetzt.

Know Your History-Trailer enthüllt CoD: Black Ops Cold War

Seit Monaten sickerten immer wieder Informationen und kleinere Teaser seitens Activision durch, die den neuen Call of Duty-Teil bereits ankündigten. Insbesondere das kostenlose Battle-Royale-Standalone Warzone wurde immer wieder dazu genutzt, um die Spieler Schritt für Schritt auf „Black Ops Cold War“ vorzubereiten.

Nun offenbart der Know Your History-Trailer endgültig Titel, Setting und Inhalt des neuen CoD-Spiels:

Worum geht es in Call of Duty: Black Ops Cold War?

In dem zwei-minütigen Live-Action-Video mit realen Aufnahmen aus dem Kalten Krieg, dem Vietnamkrieg und Anti-Kriegs-Protesten warnt KGB-Überläufer Yuri Bezmenov in einem Interview vor den sogenannten Aktiven Maßnahmen und umreist damit den Inhalt des neuen CoDs.

Der aus der Geheimsprache des sowjetischen KGB stammende Begriff beschreibt geheimdienstliche Aktionen, die dazu beitragen sollten das Weltgeschehen zu beeinflussen und sich durch Demoralisierung, Destabilisierung, Krise und Normalisierung auszeichneten – der Codename für den tragenden KGB-Spion in diesem Programm: Perseus.

„Die Zeitbombe tickt. Mit jeder Sekunde kommt die Katastrophe näher und näher. Die Gefahr ist real.“

Das Interview mit Yuri Bezmenov ist tatsächlich so erfolgt. © Activision

Wann ist der weltweite Reveal? Am Ende des Teasers gibt Activision bekannt, dass weitere Informationen zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ am 26. August 2020 erfolgen werden. An diesem Tag soll der Shooter endgültig enthüllt werden. Möglicherweise erfahren wir dann auch etwas über einen Release-Termin, Plattformen und ob der neue Ableger der Reihe bereits für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen wird.

Black Ops Cold War über Warzone angekündigt

Bestätigt ist nun außerdem, dass „CoD-Black Ops Cold War“ tatsächlich in Verdansk angesiedelt sein wird, der gleichen Spielwelt wie in „Call of Duty: Warzone“. Die in Warzone gestreuten Hinweise und Schatzsuchen in unterirdischen Bunkern und der dortige Fund eines versteckten nuklearen Waffenarsenals deuteten also tatsächlich auf den neuen Ableger hin. Zahlreiche Leaks erweisen sich demnach ebenfalls als wahr.

Ob sich Warzones Verdansk mit der Bekanntgabe demnächst verändern wird oder inwieweit die beiden Welten künftig miteinander verknüpft werden, ist noch nicht klar. Die spielübergreifende Lore ist allerdings durchaus gelungen. Immerhin wurde der nicht-gelistete Teaser-Trailer nur durch die Code-Knack und Nachrichten-Entschlüsselungskünste der Spieler aufgedeckt – was schon beinahe Spionageaktivitäten gleichkommt.

The new #CallOfDuty2020 title has been officially revealed! pic.twitter.com/kyweM05GYf — Brian Altano (@agentbizzle) August 19, 2020

Gameplay oder direkte Aufnahmen aus dem neuen Ableger sind in dem ersten Trailer noch nicht enthalten. Am 26. August könnte erstes Material dazu allerdings veröffentlicht werden. Spieler können sich mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ jedenfalls schon Mal auf eine kleine Geschichtsstunde gefasst machen, denn offenbar basiert der neue Titel mehr denn je auf realen, historischen Ereignissen.