Seitdem Ende April das Update 1.20 von Call of Duty: Warzone, dem Battle-Royale-Ableger von Modern Warfare, erschienen ist, gibt es die mysteriösen roten Keycards, deren Zweck lange Zeit ein großes Rätsel war.

Nun, mehr als drei Monate später, ist der Grund für ihr Dasein längst aufgedeckt worden, doch ihr Nutzen wird weitergeführt. Auch in Season 5 des Online-Shooters von Entwickler Infinity Ward verbirgt sich ein Geheimnis, das sich um diese besonderen Objekte dreht.

Call of Duty Warzone: Neuer Bunker im Stadion

Was hat es mit den Schlüsselkarten auf sich? Als die roten Schlüsselkarten das erste Mal in klassischen Battle-Royale-Matches des Modern-Warfare-Ablegers gefunden wurden, hatte noch niemand eine rechte Ahnung davon, wofür diese Gegenstände überhaupt gut sein sollen. Abgesehen natürlich von einigen Usern, die bereits vor drei Monaten die Vermutung hatten, die roten Zugangskarten könnten mit dem mysteriösen Bunker in Verbindung stehen.

Letztendlich entpuppte sich die Sache mit Bunker 11 als eine kleine Schatzjagd, bei der ein komplexes Rätsel um Keycards, Keypads und Telefone im Mittelpunkt stand und die euch letztendlich zu einer verborgenen Atombombe geführt hat. Seitdem am 05. August 2020 Update 1.24 aufgespielt wurde, sind diese Keycards, die zeitweise aus dem Spiel verschwunden waren, wieder aufgetaucht und schnell wurde gemutmaßt, dass dies etwas mit der neu begehbaren Acropolis National Arena zu tun haben könnte.

© Activision/Infinity Ward

Mit der großen Explosion am Stadion startete also mal wieder eine Schatzsuche und bereits nach kurzer Zeit sind die ersten Spieler fündig geworden: In der Tat beherbergt das Stadion eine Bunkertür, die sich mit einer roten Schlüsselkarte öffnen lässt. In dem Komplex findet ihr nicht nur eine Menge Loot und Geld, sondern auch einen neuen Hinweis auf das große Rätsel von Season 5. Ein CoD-Spieler veröffentlichte auf Reddit ein Video, in welchem ihr den Bunker von innen zu sehen bekommt.

CoD-Warzone: Das Rätsel im Stadion-Bunker

Dort werdet ihr sehen, dass sich in dem Bunker ebenfalls ein Computer befindet, mit dem interagiert werden kann. Sobald dieser aktiviert wurde, leuchtet der Bildschirm grün auf und spielt eine Folge von mysteriösen Zahlen, Symbolen und russischen Buchstaben ab. Diese Form der codierten Nachricht dürfte Veteranen des Zombie-Modus in Call of Duty: Infinite Warfare bekannt vorkommen.

Denn schon damals griff das Shaolin-Shuffle-Easter-Egg auf diese Symbole zurück und nutzt man die gleiche Vorgehensweise, mit welcher der Code bereits damals geknackt wurde, erhält man die Kombination 928JNMM. Ob dieses Ergebnis bei jedem Spieler gleich ist, kann bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden, aber in einschlägigen Foren geht die Mehrheit der Spieler anscheinend davon aus.

Was es mit dem Code auf sich hat und wie dieser in anderen Bereichen des Battle Royale eingesetzt werden kann, ist noch immer ein großes Geheimnis. Natürlich gibt es allerlei Theorien. Die am meisten Diskutierte geht von der Annahme aus, dass der Code mit den inneren Bunkertüren in Verbindung steht. Das einzige Problem an der Sache ist, dass diese Türen anscheinend eine achtstellige Codeeingabe erfordern.

Sollte es neue Informationen zu dem Rätsel geben, lassen wir es euch natürlich wissen. Bis dahin könnt ihr euren eigenen Vermutungen und Theorien freien Lauf lassen, schließlich denken viele Köpfe schneller.

Wie bereits erwähnt startete am 05. August 2020 Season 5 von Call of Duty Modern Warfare und Warzone, was den Download von Update 1.24 nach sich zog. Der rund 50 GB große Patch brachte allerlei Verbesserungen, Bugfixes und Balacing-Anpassungen mit sich, aber auch viele neue Inhalte, auf die die Community teilweise seit geraumer Zeit gewartet hat. Wie zum Beispiel die Möglichkeiten, Waffen auch während des Gefechts inspizieren zu können.

Ebenfalls gibt es nun den neuen Battle Pass, der bis zu Rang 100 aufgelevelt werden kann, womit ihr Zugang zu neuen Belohnungen wie Waffen und Operator erhaltet. Außerdem wurden zwei neue Waffen in das Spiel eingeführt, die Assault Rifle AN-94-AR und die 9mm Submachinegun ISO SMG.

© Activision

Warzone-Spieler freuen sich darüber hinaus über die neu betretbare Acropolis National Arena, die nun geöffnete Verdansk Train Station und den dazu passenden Loot-Zug, der durch Verdansk fährt und mit einer Menge Beute beladen ist. Mit dem Mni Royale hält zusätzlich eine stark verkürzte Form des klassischen Battle Royale Einzug in Warzone und dank der neu eingeführten Zip-Lines könnt ihr an rund 30 Stellen auf der Map schnell und einfach die Dächer erklimmen.

Aber auch für Fans des originalen Modern Warfare gibt es reichlich neuen Content. Vier neue Maps wurden dem Multiplayer-Erlebnis hinzugefügt. Dazu kommen zwei neue Multiplayer-Modi und mit der Shadow Company eine brandneue Fraktion, deren Anführer, Marcus „Lerch“ Ortega bereits zum Start spielbar gemacht wurde. Die beiden Operator Velikan und Morte können später als Bundle im offiziellen Store erworben werden.