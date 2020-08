Es ist so weit: der Countdown für Season 5 von CoD Modern Warfare und Warzone ist gefallen. Am 5. August 2020 wird sich einiges verändern, insbesondere im Battle-Royale-Alltag. Denn Verdansk wird „nicht mehr dasselbe sein“, wenn Season 5 an den Start geht.

Das geht jetzt unter anderem aus dem neuen Teaser-Trailer hervor, den Activision jüngst veröffentlicht hat. Seht euch das Gameplay aus der 5. Saison hier an:

Was bringt CoD Modern Warfare und Warzone in Season 5?

Im neusten CoD-Trailer sehen wir die neuen Operatoren Rozlin ‚Roze‘ Helms, Marcus ‚Lerch‘ Ortega und Velikan im Einsatz. Außerdem wird es drastische Änderungen an der Map geben.

Wir erhalten das erste Mal einen Blick auf den fahrenden Zug, der im Vorfeld heiß spekuliert wurde.

Und als wäre das nicht schon Änderung genug, waren sogleich die weiteren Annahmen wahr. Das Stadion wird sich tatsächlich öffnen. Doch nicht nur das. Die Bewegtbilder lassen auf ein äußerst komplexes Konstrukt schließen. Das Stadion erfüllt fortan also endlich eine Funktion. Ihr dürft es ab Season 5 betreten und müsst nicht mehr um das Stadion herumlaufen.

Das Stadion öffnet sich in Season 5 © Activision

Wann „Call of Duty: Modern Warfare“ und Warzone Season 5 online geht, ist noch unklar. Ihr könnt jedoch schon jetzt mit dem Preload starten und das Update somit heute vorladen. Das Update zur 5. Saison erscheint am 5. August für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC.