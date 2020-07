Call of Duty Warzone Season 5: Mysteriöser Teaser birgt neue Rätsel

Ein neuer Teaser zu Call of Duty Warzone Season 5 ist da. Wie der bekannte Influencer JackFrags via Twitter zeigt, ist der neue Teaser nicht so offensichtlich wie die vorherigen. Einmal mehr können wir raten und spekulieren, was in der 5. Season von CoD folgen soll.

Rätselstunde in Call of Duty Warzone: Was bringt Season 5?

Zuvor durften wir schon erahnen, dass es fortan einen fahrenden, mit Loot befüllten Zug in Warzone geben könnte und dass die Pforten des Stadiums für die Battle-Royale-Kämpfer geöffnet werden. Während einige immer noch von Raketen träumen, die quer über das Schlachtfeld fliegen, gibt es jetzt einen weiteren Hinweis, dass etwas mit dem Stadium passiert.

Das neue Video setzt wohl nach den vorherigen an und zeigt eine beschädigte Kamera, die in einem hellen Licht aufgeht. Ist dies also ein weiterer Hinweis, dass nach einem Anschlag in Verdansk noch mehr auf der Karte passiert?

New Vid – I was sent a leak video for COD Warzone Season 5…



Link 👉 https://t.co/zy8h9LPzXQ@CallofDuty @YouTubeGaming pic.twitter.com/b1nFYGmP3H — JackFrags (@jackfrags) July 22, 2020

Ist es eine Atombombe, die die Karte trifft? Das ist wohl eher nicht der Fall. Das Licht, das wir hier im Teaser-Video sehen, ähnelt nicht dem Blitz einer Atombombe. Einige User bringen das Bild der Überwachungskamera erneut mit dem Stadium in Verbindung. Es könnte einen Durchgang zum Platz oder zur Tribüne darstellen. Die Reflektion könnte laut Funky Finger von einem Helikopter stammen, der in oder vor dem Stadion landet. Was es genau ist, erfahren wir jedoch nicht.

So oder so dürfen wir gespannt sein, was die Entwickler bei Infinity Ward hier aus dem Hut zaubern. Alle Videos deuten auf den Release von Season 5 am 5. August 2020. Wir werden demnach wohl Anfang August erfahren, was die neue Season 5 in Warzone alles bereithält.