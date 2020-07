Call of Duty Warzone: Hacker bestätigen Cheater in jeder Runde

Zwar gibt es bislang noch keine offiziellen Details dazu, was wir in der 5. Season genau zu erwarten haben, doch laut Gerüchten seitens der Webseite VGC wird es auf der Karte Verdansk in Kürze wohl tatsächlich einen Zug geben, der ähnlich wie bei Apex Legends seine Kreise um die Map zieht und vollbepackt mit wertvollem Loot ist. Schon seit längerem kursiert im Internet das Gerücht, dass die Karte im Rahmen von Season 5 überarbeitet wird, einschließlich der Öffnung des Fußballstadion. Und auch der mit Loot gefüllte Zug wurde in der Vergangenheit aufgrund verschiedener Hinweise bereits spekuliert

Der Call of Duty-Streamer NICKMERCS hat laut der Webseite Charlie Intel von Infinity Ward einen ersten Teaser zu Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone auf einem USB-Stick geschickt bekommen.

