Am 10. März 2020 hat Activision Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Das kostenlose Battle Royale ist Teil von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 und hat sich schnell zu einem der beliebtesten Vertreter in diesem Genre emporgeschwungen. Um die Massen an täglichen Spielern bei Laune zu halten, werden entsprechend in regelmäßigen Abständen umfassende Updates veröffentlicht und gleichsam starten immer wieder neue Seasons, die jede Menge neuer Inhalte und Möglichkeiten für euch bereit halten.

Call of Duty 2020 – The Red Door im Xbox-Store gelistet

Call of Duty: Warzone: Alle Infos zu Season 5

Ab heute, dem 05. August 2020, erscheint das Update 1.24, das eine ganze Wagenladung an Verbesserungen und Änderungen mit sich bringt. Dieser neue Patch kommt Hand in Hand mit Season 5 von Warzone, welche neue Maps, Multiplayer-Modi, allgemeine Neuerungen, Waffen und manch einen Fanwunsch mit sich bringt. Der Preload begann bereits heute früh um 8 Uhr, was also bedeutet, ihr könnt jederzeit mit dem Download beginnen.

Die Season selbst startet offiziell um 19 Uhr. Wenn ihr es bis dahin schaffen wollt, die neuen Daten auf eure Plattform zu laden, solltet ihr jedoch je nach Downloadgeschwindigkeit schon bald mit dem Herunterladen beginnen, denn wie immer hat es das Update in Sachen Größe ganz schön in sich. Besitzer der Vollversion von Modern Warfare (PC) dürfen sich auf 54.2 GB Daten gefasst machen, Spieler der Free2Play-Variante (PC) müssen immer noch stolze 47.4 GB aus dem Netz saugen.

Auf der Playstation 4 ist das Update gute 33.9 GB schwer und auf der Xbox One müsst ihr 49.8 GB herunterladen. Doch dafür bekommt ihr auch einiges an neuen Inhalten geboten:

Waffen inspizieren : Ein Feature, das sich bereits seit langem von vielen Fans gewünscht wird. Nun ist es euch möglich, eure Waffen auch während eines Gefechts zu betrachten.

: Ein Feature, das sich bereits seit langem von vielen Fans gewünscht wird. Nun ist es euch möglich, eure Waffen auch während eines Gefechts zu betrachten. Neue Waffen : Mit Season 5 erhalten sowohl die 9mm Submachinegun ISO SMG als auch die Assault Rifle AN-94-AR Einzug in das beliebte Battle Royale. Die AN-94 AR verfügt über den so bezeichneten Hyper-Burst, der die ersten beiden Kugeln einer Salve praktisch zeitgleich abfeuert.

: Mit Season 5 erhalten sowohl die 9mm Submachinegun ISO SMG als auch die Assault Rifle AN-94-AR Einzug in das beliebte Battle Royale. Die AN-94 AR verfügt über den so bezeichneten Hyper-Burst, der die ersten beiden Kugeln einer Salve praktisch zeitgleich abfeuert. Neuer Battle Pass: Der neue Battle Pass in Warzone funktioniert weitgehend genauso wie sein Vorgänger. Ihr könnt insgesamt 100 Ränge freischalten, wodurch ihr Zugang zu neuen Belohnungen erhaltet, zum Beispiel Waffen oder Operator. Um dies zu ermöglichen müsst ihr Matches und Missionen spielen, damit ihr im Level aufsteigt.

Call of Duty Warzone: Hacker bestätigen Cheater in jeder Runde

Season 5: Das ist neu in Warzone

Natürlich bringt Season 5 nicht nur die drei oben genannten Inhalte mit sich, sondern eine ganze Wagenladung an neuen Inhalten. Wer das Battle Royale von Modern Warfare spielt, darf sich auf den neuen Mini-Royale-Modus freuen, auf einen mit Loot beladenen Zug, Zip-Lines, einem neu betretbaren Bahnhof und natürlich die längst angekündigte Acropolis National Arena.

Acropolis National Arena : Hierbei handelt es sich um ein ziemlich großes Areal in Verdansk. Ab Season 5 könnt ihr hier die Acropolis National Arena betreten und dort mehrere Ebenen erkunden.

: Hierbei handelt es sich um ein ziemlich großes Areal in Verdansk. Ab Season 5 könnt ihr hier die Acropolis National Arena betreten und dort mehrere Ebenen erkunden. Der Loot-Zug : Durch Verdansk fährt nun ein mit Loot beladener Zug, auf welchen ihr aufspringen könnt, um euch die begehrte Beute zu sichern. Habt ihr vor das Gefährt zu entern, macht euch auf heiße Gefechte mit anderen Spielern gefasst.

: Durch Verdansk fährt nun ein mit Loot beladener Zug, auf welchen ihr aufspringen könnt, um euch die begehrte Beute zu sichern. Habt ihr vor das Gefährt zu entern, macht euch auf heiße Gefechte mit anderen Spielern gefasst. Verdansk Train Station : Ab Season 5 ist es ebenfalls möglich, die Verdansk Train Station zu betreten. Hier findet ihr nicht nur viele enge Flure und verschachtelte, miteinander verbundene Innenräume, sondern könnt auch auf den Loot-Zug aufspringen.

: Ab Season 5 ist es ebenfalls möglich, die Verdansk Train Station zu betreten. Hier findet ihr nicht nur viele enge Flure und verschachtelte, miteinander verbundene Innenräume, sondern könnt auch auf den Loot-Zug aufspringen. Mini Royale : Dieser Modus ist wie der klassische Battle Royale, jedoch stark verkürzt. Der Mini Royale deckt nur die ersten und die letzten fünf Minuten eines normalen Matches ab. Gleichzeitig werden weniger Operator nach Verdansk geschickt. Das Ziel sind kürzere, actionreichere Matches.

: Dieser Modus ist wie der klassische Battle Royale, jedoch stark verkürzt. Der Mini Royale deckt nur die ersten und die letzten fünf Minuten eines normalen Matches ab. Gleichzeitig werden weniger Operator nach Verdansk geschickt. Das Ziel sind kürzere, actionreichere Matches. Zip-Lines: Um noch mobiler zu sein, wurden an etwa 30 fixen Orten auf der Karte Seilzüge angebracht, mit denen ihr Wände hochfahren könnt.

© Activision/Infinity Ward

Season 5: Das ist neu in Modern Warfare

Aber nicht nur für jene unter euch, die Warzone spielen, gibt es viele Neuerungen. Auch Anhänger des originalen Spiels, Modern Warfare, erhalten viele neue Inhalte. So bringt Season 5 zwei neue Multiplayer-Modi mit sich, vier neue Maps und mit der Shadow Company eine komplett neue Fraktion, deren Anführer, Marcus „Lerch“ Ortega bereits zum Start des Battle Pass verfügbar ist.

Roze, die bereits spielbar ist, schließt sich in Season 5 der neuen Gruppierung an, zwei weitere Operator, Velikan und Morte, findet ihr im Lauf der Season als Bundle im Store.

Call of Duty Black Ops: Cold War – Doritos-Leak bestätigt Name, Release und mehr

Multiplayer-Mod Bare Bones : In diesem Modus sind alle Perks, Killstreaks und Field Upgrades deaktiviert.

: In diesem Modus sind alle Perks, Killstreaks und Field Upgrades deaktiviert. Multiplayer-Mod Search & Destroy Double Down : Dieser Modi ist gleichzusetzen mit dem regulären Search & Destroy, jedoch mit 12 statt 6 Spielern pro Seite.

: Dieser Modi ist gleichzusetzen mit dem regulären Search & Destroy, jedoch mit 12 statt 6 Spielern pro Seite. Multiplayer-Map Livestock : Eine sehr kleine Karte, auf welcher ihr nicht nur 2-vs-2, sondern auch 6-vs-6 spielen könnt.

: Eine sehr kleine Karte, auf welcher ihr nicht nur 2-vs-2, sondern auch 6-vs-6 spielen könnt. Multiplayer-Map Verdansk International Airport : Eine Ground-War-Map, die sich in und um den Flughafen von Verdansk befindet. Dank der weitläufigen Dächer eine hervorragende Map für Scharfschützen.

: Eine Ground-War-Map, die sich in und um den Flughafen von Verdansk befindet. Dank der weitläufigen Dächer eine hervorragende Map für Scharfschützen. Multiplayer-Map Suldal Harbor : Eine neu aufgelegte Map aus vergangenen Tagen. Hier erwarten auch 6-vs-6-Matches auf mittelgroßer Fläche.

: Eine neu aufgelegte Map aus vergangenen Tagen. Hier erwarten auch 6-vs-6-Matches auf mittelgroßer Fläche. Multiplayer-Map Petrov Oil Rig: Eine mittelgroße Ölplattform mit fünf Sektionen. Hier könnt ihr ebenfalls 6-vs-6-Matches spielen.

Update 1.24: Die Patch Notes zum 50GB-Update

Egal auf welcher Plattform ihr Modern Warfare und Warzone spielt, das entsprechende Update ist auf beiden Konsolen und dem PC riesig. Doch dafür erhaltet ihr auch eine große Liste an behobenen Problemen, neuen Inhalten und angepasstem Balancing. Folgend findet ihr die deutschen Patch Notes des neuen Updates 1.24, beginnend mit den allgemeinen Anpassungen für Modern Warfare und Warzone.

Call of Duty Warzone: Season 5 wird Map angeblich dramatisch verändern

Waffeninspektion hinzugefügt

hinzugefügt Ein Problem mit dem Rytec-Visier wurde beseitigt

wurde beseitigt Laute Schritte (Taktik-Sprint und Sprint) gehen nun nicht mehr direkt in leise Schritte (Laufen) über, eure lauten Schritte sind entsprechend länger zu hören

Bugs der Headshot-Hitboxen und der Killstreaks in privaten Matches wurden behoben

und der in privaten Matches wurden behoben Waffen-Balancing

Weitere, diverse Bug-Fixes, welche ihr auf der Webseite von Infinity Ward einsehen könnt

Anpassungen für Warzone

Die größten Änderungen für Warzone haben wir euch bereits weiter oben beschrieben und bestehen ohne Frage aus den großen Map-Änderungen wie dem Loot-Zug, dem Stadion und dem Bahnhof. Diese sorgen für allerlei Abwechslung auf der Warzone-Map Verdansk. Hinzu kommen aber noch folgende Anpassungen:

© Activision

Der Gesucht-Vertrag bringt nun auch Spieler aus dem Gulag zurück

bringt nun auch Spieler aus dem Gulag zurück Falsche Pings des Herzschlagsensors wurden entfernt

wurden entfernt Ein Bug bei den Luftschlägen wurde beseitigt

wurde beseitigt Die Salvenreichweite des Salvengewehrs FR 5.56 wurde erhöht

wurde erhöht Bei allen halbautomatischen Scharfschützengewehren und DMRs wurde die effektive Schadenreichweite erhöht

Gulag-Waffen rotieren ab sofort wöchentlich

rotieren ab sofort wöchentlich Neuer Warzone-Loot

Anpassungen für Modern Warfare

Doch nicht nur das Battle Royale von Call of Duty hat einige Verbesserungen und Anpassungen erhalten. Auch der reguläre Multiplayer hat neue Inhalte zu bieten: