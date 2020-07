Wie wir wissen wird Call of Duty 2020 intern wohl als „The Red Door“ betitelt. So soll zumindest der Projektname lauten, der sich unter anderem auf die interne Alpha bezieht. Doch wird das fertige Spiel womöglich auch so heißen? Im Xbox Store wurde der Titel jetzt gelistet. Wir sehen uns den Eintrag etwas genauer an.

The Red Door im Xbox Store

Laut Eintrag im Xbox Store handelt es sich hierbei um einen neuen Shooter von Activision – sicherlich also ein Call of Duty. Gespielt werden kann es scheinbar nur mit einem Code, der für die Entwickler gedacht ist. Die Öffentlichkeit hat bislang noch keinen Zugang. Es gibt keine Codes und somit keine Möglichkeit, den Download fürs Spiel zu starten.

© Xbox Store/Activision

Wahrscheinlich ist es die einfachste Möglichkeit für Activision, das Spiel in der Corona-Krise auf der Xbox One oder Xbox Series X zu testen. Immerhin befinden sich noch immer viele Entwickler im Homeoffice und externe Spieletester könnten so ebenfalls von außerhalb hinzugezogen und mit einem Code betraut werden.

Download-Größe und mehr von Call of Duty 2020

Allem voran gibt es eine Beschreibung, die auf den Inhalt des Spiels deutet. Sie kann mit dem Spieltitel assoziiert werden und überschlägt den Gedanken hinter dem Titel.

„Es gibt mehr als eine Wahrheit. Wenn du nach Antworten suchst, sei bereit alles infrage zu stellen und akzeptiere, dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Die rote Tür wartet. Wagst du es hineinzutreten?“

Weiter erkennen wir, dass das Spiel eine Download-Größe von 81 Gigabyte aufweist.

Die Alpha ist neben dem Xbox Store außerdem bereits im PS Store gesichtet worden. Hier lautete der Code-Name „COD 2020“. Ein eindeutiger Hinweis, dass es sich bei The Red Door um das Call of Duty in 2020 handeln muss.

Release-Datum zu The Red Door: Wann erscheint das Spiel?

Der Name „Call of Duty 2020“ ist wie immer nur ein Platzhalter. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheint? Allein durch den Hinweis im PlayStation Store ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass The Red Door das Call of Duty ist, das für 2020 angedacht ist. Es ist wahrscheinlich das heiß spekulierte Call of Duty: Black Ops Cold War, das von Treyarch produziert werden soll.

Wir gehen davon aus, dass nach der internen Alpha alsbald eine Closed-Beta oder eine öffentliche Beta folgen könnte. Der Release-Termin könnte sich auf das 4. Quartal 2020 beziehen. Call of Duty: Modern Warfare erschien beispielsweise im Oktober 2020. Womöglich werkelt Activision hier sogar an einem neuen CoD-Teil für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X?