Call of Duty – Black Ops 7 bringt weniger visuelles Chaos und neue Perks

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 14. November 2025 und bringt einige spannende Neuerungen mit sich, die insbesondere jene ansprechen, die schon lange auf Verbesserungen in der Serie gehofft haben. Das von Treyarch und Raven Software entwickelte Spiel wird in einer von Gewalt geprägten, modernen Welt im Jahr 2035 spielen und die Geschichte von David Mason erzählen. Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet das Spiel auch einen Multiplayer-Modus sowie den kooperativen, rundenbasierten Zombies-Modus.

Weniger visuelles Chaos beim Schießen

Wie wird das Spielerlebnis in Black Ops 7 verbessert? Eine der bedeutendsten Änderungen betrifft die Reduzierung des visuellen Rauschens beim Schießen. Vor allem der Design Director Matt Scronce von Treyarch hat auf Twitter angekündigt, dass der visuelle Lärm, wie Waffenkrauch und Mündungsfeuer, drastisch reduziert wird. Diese Änderung zielt darauf ab, das Gameplay zu priorisieren, was besonders Spielern ohne Zielhilfe zugutekommt.

Der Schritt, das visuelle Chaos zu reduzieren, spiegelt das Feedback der Community wider, die diese Problematik schon seit Jahren in Spielen wie Modern Warfare 2 (2022) ansprach. Ziel ist es, das Spielerlebnis flüssiger und weniger ablenkend zu gestalten, was besonders bei intensiven Feuergefechten von Vorteil ist.

Neuerungen bei Perks und Loadouts

Welche weiteren Anpassungen gibt es in Black Ops 7? Neben der Reduzierung des visuellen Rauschens gibt es auch Änderungen bei den Perks. Die Plätze für die Perks Geschicklichkeit, Aasfresser und Schleifer wurden von 1 auf 3, 2 auf 1 und 3 auf 2 geändert. Diese Anpassungen basieren auf dem Feedback der Call of Duty League-Spieler und sollen in der Beta-Version von Black Ops 7 getestet werden, welche ab dem 2. Oktober 2025 im Early Access beginnt und ab dem 5. Oktober 2025 für alle zugänglich ist.

Ein weiteres Highlight ist die Einführung von Loadout-Codes, mit denen du und deine Freunde ganze Ausrüstungen per Code teilen könnt. Dies erleichtert das schnelle Anpassen an verschiedene Spielsituationen und fördert die Zusammenarbeit im Team.

Ein Blick auf die Entwicklung und Veröffentlichung

Was kannst du von der Veröffentlichung von Black Ops 7 erwarten? Black Ops 7 wurde zeitgleich mit seinem Vorgänger Black Ops 6 entwickelt. Die Marketingkampagne für das Spiel startete im Juni 2025 mit einem cineastischen Trailer während des Xbox Games Showcase. Eine vollständige Enthüllung fand am 19. August 2025 auf der Gamescom statt.

Das Spiel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es wird erwartet, dass Black Ops 7 mit seinen Verbesserungen und Neuerungen ein weiterer Kassenschlager in der Call of Duty-Serie wird.

Was hältst du von den neuen Änderungen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!