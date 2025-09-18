Borderlands 4 Update – Exklusive Gegenstände jetzt korrekt verfügbar

Borderlands 4, der neueste Teil der beliebten Looter-Shooter-Serie, hat kürzlich ein wichtiges Update erhalten. Dieses Update konzentriert sich hauptsächlich auf die Behebung von Problemen im Zusammenhang mit dem Gilded Glory Kosmetikpaket, einem Vorbestellerbonus. Spieler, die das Spiel vorbestellt haben, erhielten dieses Paket, das glänzende weiß-goldene Skins für alle vier Vault-Jäger, eine klassische Psycho-Maske, eine Skin für den Echo-4-Drohnenbegleiter, vier legendäre Waffen und eine Waffenskin enthält. Doch es gab Berichte über Probleme mit diesen exklusiven Gegenständen, die nun von Gearbox angegangen wurden.

Die wichtigsten Verbesserungen des Updates

Welche Probleme wurden mit dem neuesten Update behoben? Gearbox hat mit dem neuen Update vor allem die Stabilität von Borderlands 4 auf dem PC verbessert. Es wurden Absturzursachen behoben, die mit Animationen, Audio und Kollisionen zusammenhängen. Zudem wurden GPU-bezogene Abstürze adressiert, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben.

Ein weiteres wichtiges Problem, das behoben wurde, betrifft das Gilded Glory Paket. Spieler berichteten, dass exklusive Gegenstände aus dem Paket in normalen Beutekisten auftauchten. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass diese Gegenstände nicht mehr in Standardkisten erscheinen. Außerdem wurde ein Problem im „Reward Center“ behoben, das nach dem Einlösen der Gilded Glory Pack-Belohnungen nicht mehr funktionierte.

Offene Baustellen in Borderlands 4

Welche Probleme bestehen weiterhin? Trotz der Verbesserungen gibt es noch einige ungelöste Probleme in Borderlands 4. Ein besonders ärgerlicher Bug betrifft den Verlust aller Skillpunkte, wodurch der Fortschritt der Spieler zurückgesetzt wird. Besonders im Koop-Modus scheint dieser Fehler vermehrt aufzutreten. Ein weiteres Problem ist ein Speicherleck, das zu einer stetigen Abnahme der Framerate während längerer Spielsitzungen führt. Dies zwingt Spieler dazu, das Spiel regelmäßig neu zu starten, um das Problem zu umgehen.

Es ist erst eine Woche seit der Veröffentlichung von Borderlands 4 vergangen, und die Spieler hoffen auf ein größeres Update in den kommenden Wochen, das sich um diese dringenden Probleme kümmert. Gearbox ist bekannt dafür, auf das Feedback der Community zu hören, und es bleibt zu hoffen, dass sie auch hier schnell handeln werden.

Ein Blick auf die Zukunft von Borderlands 4

Was erwartet die Spieler in den kommenden Monaten? Borderlands 4 hat bereits durch starke Comedy-Elemente und ein packendes FPS-Gameplay überzeugt. Die Einführung des neuen Planeten Kairos hat bei vielen Spielern positive Resonanz gefunden. Gearbox wird voraussichtlich weitere Inhalte und Updates bereitstellen, um das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Die Spieler können in den kommenden Monaten mit zusätzlichen Erweiterungen und potenziell neuen Inhalten rechnen. Die Community ist gespannt, wie Gearbox auf die aktuellen Herausforderungen reagiert und welche neuen Abenteuer die Borderlands-Welt bereithält.

Was denkst du über die aktuellen Updates und die bestehenden Probleme in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!