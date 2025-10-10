Borderlands 4 Update bufft Waffen – Neues Balance-Update im Oktober 2025!

Ein neues Update für Borderlands 4 wurde im Oktober 2025 veröffentlicht und bringt einige spannende Änderungen für das beliebte Looter-Shooter-Spiel. Gearbox Software hat eine Reihe von Buffs und Anpassungen eingeführt, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Zusätzlich kündigte das Unternehmen an, dass am 16. Oktober 2025 ein größeres Balance-Update folgen wird. Diese Ankündigungen lassen die Community gespannt auf die kommenden Neuerungen blicken.

Wichtige Änderungen und Buffs

Welche wesentlichen Anpassungen wurden vorgenommen? Das aktuelle Update konzentriert sich hauptsächlich auf die Verbesserung von legendären Waffen und Fähigkeiten. Zum Beispiel wurde der Schaden von Ruby’s Grasp um 50% erhöht, während die Feuerrate um 25% gesteigert wurde. Auch andere Waffen wie Bully, Rangefinder, und Seventh Sense erhielten signifikante Schadensverbesserungen. Diese Änderungen sollen dir helfen, die Herausforderungen im Spiel leichter zu meistern.

Zusätzlich dazu wurde Vex’s Infinite Bleed-Build korrigiert, nachdem ein Fehler dazu geführt hatte, dass der Blutungseffekt nicht mehr als Statuseffekt galt. Gearbox hat diesen Fehler nun behoben, sodass du deine Gegner wieder effizienter besiegen kannst.

Neue wöchentliche Aktivitäten

Welche neuen Aktivitäten erwarten dich? Das Update bringt auch Änderungen bei den wöchentlichen Aktivitäten. Der wöchentliche Big Encore Boss wurde auf eine härtere Variante eines bestehenden Bosses umgestellt, die dir eine noch lohnendere Beute bietet. Die Weekly Wildcard Missionen garantieren nun einen legendären Drop, den du wiederholt erhalten kannst, um deine ideale Ausrüstung zu finden.

Zudem hat sich Maurice’s Black Market Vending Machine an einen neuen Standort bewegt und bietet dir nun andere legendäre Ausrüstungsgegenstände. Diese Rotationen halten das Spiel frisch und bieten dir regelmäßig neue Anreize, dich ins Abenteuer zu stürzen.

Weitere Anpassungen und Ausblick

Welche weiteren Änderungen wurden vorgenommen? Neben den erwähnten Buffs und Aktivitäten gibt es auch wichtige Anpassungen bei den Fähigkeiten der verschiedenen Klassen. Alle Haustier-basierten Fähigkeiten profitieren nun korrekt von Kritischer Trefferchance, die durch passive Fähigkeiten und Ausrüstung gewährt wird. Dies betrifft Fähigkeiten wie Trouble, Specters, Reapers und Forgeweapons.

Ein weiteres Highlight ist die Anpassung des legendären Tediore-Schrotflinte Anarchy, die jetzt korrekt Stacks von Mutualism vergibt, wenn du Gegner tötest oder automatisch nachlädst. Diese Änderungen sind ein Vorgeschmack auf das kommende größere Update, das Gearbox bereits angekündigt hat.

Ausblick auf das größere Update

Was erwartet dich im kommenden Update? Gearbox Software hat angekündigt, dass das nächste große Balance-Update am 16. Oktober 2025 erscheinen wird. Dieses Update wird sich vor allem mit unbeabsichtigten Interaktionen befassen, wie beispielsweise dem beliebten Crit Knife-Build, der in Kombination mit Vex’s Bloodletter-Bleed-Fähigkeit besonders stark ist. Dieses Update könnte bedeutende Änderungen mit sich bringen, auf die du dich vorbereiten solltest.

Die Ankündigungen und regelmäßigen Updates von Gearbox zeigen das Engagement des Entwicklers, Borderlands 4 kontinuierlich zu verbessern und die Community aktiv einzubeziehen. Halte dich bereit für weitere aufregende Neuerungen und genieße die neuen Inhalte!

Was hältst du von den aktuellen Änderungen in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!