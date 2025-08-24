Borderlands 4 stürmt vor VÖ die Steam-Charts – Was ist der Hype-Grund?

Die Ankündigung, dass Borderlands 4 die Spitzenposition der Steam-Verkaufscharts erreicht hat, ist ein bemerkenswerter Meilenstein. Obwohl es noch nicht veröffentlicht ist, hat es bereits den erwarteten Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater überholt, dessen Veröffentlichung in nur wenigen Tagen bevorsteht. Diese Entwicklung zeigt die starke Erwartungshaltung und Vorfreude der Gamer auf den neuesten Teil der beliebten Borderlands-Serie.

Borderlands 4: Ein Überblick

Was macht Borderlands 4 so besonders? Borderlands 4, entwickelt von Gearbox Software und veröffentlicht von 2K, ist ein Action-Rollenspiel und ein First-Person-Looter-Shooter, der nahtloses Gameplay ohne Ladebildschirme verspricht. Diese nahtlose Welt ist eine bedeutende Neuerung, die es den Spielern ermöglicht, ohne Unterbrechungen neue Gebiete zu erkunden. Die Einführung neuer Fahrzeuge und Transversalwerkzeuge wie einem Greifhaken ergänzt das Spielerlebnis.

Das Spiel wird am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Eine Version für die Nintendo Switch 2 folgt am 3. Oktober 2025. Die Handlung spielt auf einem neuen Planeten namens Kairos, wo du als Vault Hunter gegen den Diktator Timekeeper und seine synthetischen Anhänger kämpfen musst.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Warum ist Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bei den Fans so beliebt? Das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, entwickelt von Konami, bietet eine spannende Mischung aus Action und Stealth. Setzt in der Zeit des Kalten Krieges spielt, schlüpfst du in die Rolle von Naked Snake, der eine heikle Mission durchführt, um die Vereinigten Staaten von sowjetischem Verdacht zu befreien. Die Veröffentlichung ist für den 28. August 2025 geplant.

Das Spiel bleibt dem Original treu, verbessert aber Grafik und Gameplay für moderne Spieler. Die Entwickler haben darauf geachtet, die Atmosphäre und die Geschichte des Originals beizubehalten und gleichzeitig neue Funktionen und visuelle Verbesserungen zu integrieren.

Die Top 20 der Steam-Bestseller

Welche Spiele sind derzeit in den Steam-Verkaufscharts vertreten? Hier ist eine aktuelle Liste der meistverkauften Spiele auf Steam:

Borderlands 4

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Helldivers 2

Peak

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX (Sale)

Battlefield 6

Dead by Daylight

EA Sports Madden NFL 26

Battlefield 2042 (Sale)

Ready or Not

Risk of Rain 2 (Sale)

Black Desert (Sale)

Grounded 2

Forza Horizon 5 (Sale)

Baldur’s Gate 3

Rust

Anno 1800 (Sale)

Last Epoch

Rimworld

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition

Steam Deck: Ein Einfluss auf den Erfolg?

Wie beeinflusst das Steam Deck die Popularität von Spielen? Das Steam Deck, ein tragbarer Gaming-PC von Valve, hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 an Popularität gewonnen. Es bietet die Möglichkeit, Spiele aus dem Steam-Store unterwegs zu spielen und unterstützt sowohl native Linux-Spiele als auch über Proton laufende Windows-Spiele. Trotz Kritik an der Akkulaufzeit hat sich das Gerät kommerziell erfolgreich verkauft und das Interesse an tragbaren Gaming-PCs gesteigert.

Durch die Verfügbarkeit von Spielen wie Borderlands 4 auf dem Steam Deck wird die Reichweite für diese Titel erheblich erweitert, was zu einer höheren Vorbestellungsrate beitragen könnte.

Bist du gespannt auf Borderlands 4 oder eines der anderen Spiele auf der Liste? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!