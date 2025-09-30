Borderlands 4 – So meisterst du den Ultimate Vault Hunter Mode schnell!

In Borderlands 4 gibt es den herausfordernden Ultimate Vault Hunter Mode (UVHM), der das Spiel auf ein neues Schwierigkeitsniveau hebt. Dieser Modus ist besonders für erfahrene Spieler gedacht, die nach Abschluss der Hauptkampagne noch mehr Herausforderungen suchen. Der UVHM bietet fünf Ränge, die du freischalten kannst, indem du bestimmte Herausforderungen und Missionen meisterst.

Ultimate Vault Hunter 1

Wie schaltest du Ultimate Vault Hunter 1 frei? Um den ersten Rang des UVHM freizuschalten, musst du die Hauptkampagne abschließen und einige zusätzliche Missionen bewältigen. Diese Missionen sind stark tutorialisiert und beinhalten:

Ultimate Vault Hunter: Zanes Firmware

Ultimate Vault Hunter: Maurice’s Bounty

Ultimate Vault Hunter: Big Encore

Ultimate Vault Hunter: Wildcard Missions

Nach dem Freischalten des UVHM-Systems kannst du deinen Fortschritt über die Sitzungseinstellungen im Pausenmenü verfolgen und anpassen.

Ultimate Vault Hunter 2

Wie erreichst du Ultimate Vault Hunter 2? Nachdem du UVH 1 abgeschlossen hast, musst du spezifische Herausforderungen meistern, um UVH 2 zu erreichen. Diese beinhalten:

Song’s Over: Töte Bramlesong in der Bittervein-Mine in Stoneblood Forest, Terminus Range.

Bio Break: Töte Bio-Bulkhead in der Synthetic Nave in Dissected Plateau, Fadefields.

Omega 86’d: Töte den Bio Armoured Thresher, den Endboss der Nebenmission „One Gassy Issue“.

No Points Awarded: Töte Sydney Pointylegs im Prospects Ripper-Bohrplatz in Hungering Plain, Fadefields.

Nach Abschluss dieser Herausforderungen sprich mit Lilith, um die „Rush The Gate“ Wildcard Mission zu starten und UVH 2 freizuschalten.

Ultimate Vault Hunter 3

Wie schaltest du Ultimate Vault Hunter 3 frei? Während du dich in UVH 2 befindest, musst du folgende Herausforderungen bestehen:

Now Who’s Gonna Watch This Core: Töte Core Observer im Blacklime Bunker, Fadefields.

Pelted: Töte Shadowpelt in Whistler’s Maw, Terminus Range.

So I Felt Like: Töte Rocken Roller in der Trinket Crevass, Carcadia Burn.

Blasted Furnace: Töte Frank the Furnace in Idolator’s Noose, Fadefields.

Sprich erneut mit Lilith, um die „His Vile Sanctum“ Wildcard Mission abzuschließen und UVH 3 freizuschalten.

Ultimate Vault Hunter 4

Wie erreichst du Ultimate Vault Hunter 4? In UVH 3 musst du die folgenden Herausforderungen abschließen:

Draggin‘ Wagon: Töte Battle Wagon in The Lowering March, Terminus Range.

But What If…You Were the Fake?: Töte Mimicron in Tipping Point Order, Fadefields.

Who Named This Guy: Töte The Immortal Boneface in The Old Scrape, Terminus Range.

Bloom Boom: Töte Skull Orchid in Embossed Fault, Carcadia Burn.

Nach Abschluss kehre zu Lilith zurück, um die „Her Flaming Vision“ Wildcard Mission abzuschließen und UVH 4 freizuschalten.

Ultimate Vault Hunter 5

Wie schaltest du Ultimate Vault Hunter 5 frei? Um den höchsten UVHM-Rang zu erreichen, musst du die verstärkten Versionen der Vaults abschließen:

The Inception: Schließe das Primordial Vault in Fadefields ab.

The Origin: Schließe das Primordial Vault in Terminus Range ab.

The Base: Schließe das Primordial Vault in Carcadia Burn ab.

Nach Abschluss dieser Herausforderungen sprich ein letztes Mal mit Lilith, um die „The Timekeeper’s Order“ Wildcard Mission abzuschließen und UVH 5 freizuschalten.

Dieser herausfordernde Modus ist perfekt für alle, die Borderlands 4 auf die nächste Stufe heben möchten. Teile deine Fortschritte und Strategien in den Kommentaren!