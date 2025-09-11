Borderlands 4 – Nahtloses Spielen und neue Kammerjäger ab September 2025

Borderlands 4 steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt frischen Wind in die beliebte Looter-Shooter-Reihe. Mit dem Launch am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erwartet dich ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladescreens und ein völlig neues Setting auf dem Planeten Kairos.

Die Entwickler von Gearbox Software haben alles daran gesetzt, den Spielern eine offene und freie Spielwelt zu bieten, die sich von den bisherigen Borderlands-Titeln abhebt. Die Geschichte dreht sich um einen Widerstandskampf gegen den gnadenlosen Diktator Timekeeper und seine synthetische Armee.

Die neuen Kammerjäger

Welche Kammerjäger gibt es in Borderlands 4? In Borderlands 4 hast du die Wahl zwischen vier einzigartigen Kammerjägern: Vex, Harlowe, Rafa und Amon. Jeder von ihnen bringt drei spezialisierte Skill-Bäume mit, die deinen Spielstil maßgeblich beeinflussen. Zwei weitere Charaktere sind für zukünftige DLCs geplant.

Harlowe, eine ehemalige Maliwan-Kampfwissenschaftlerin, erinnert stark an die Sirenen aus früheren Spielen. Ihre Fähigkeiten reichen von hohem Burst-Schaden bis hin zu unterstützenden Team-Buffs. Vex, die Sirene, hat ihre Kräfte nach einem chaotischen Tag als Einzelhandelsmitarbeiterin erlangt und setzt auf elementare Angriffe und mächtige Minions.

Rafa und Amon: Die Exo-Soldaten und Schmiedekämpfer

Was macht Rafa und Amon zu besonderen Charakteren? Rafa, der Exo-Soldier, ist bekannt für seine hohe Mobilität und mächtigen Waffenschaden. Seine Skill-Bäume bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, von reiner Feuerkraft bis hin zu explosiven Schocks. Amon hingegen wirkt wie ein Wikinger und bringt massive Nahkampffähigkeiten mit.

Amon, der Schmiedekämpfer, ist darauf spezialisiert, elementare Waffen wie Hämmer, Äxte und Schwerter zu schmieden. Seine Fähigkeiten bieten eine perfekte Mischung aus Offensive und Defensive, ideal für Spieler, die es lieben, direkt ins Getümmel zu stürmen.

Der richtige Kammerjäger für dich

Wer ist der beste Kammerjäger in Borderlands 4? Wenn du auf der Suche nach dem mächtigsten Charakter bist, könnte Rafa deine erste Wahl sein. Seine Fähigkeit, den Waffenschaden massiv zu erhöhen, macht ihn zu einem wahren Schadensmonster. Doch letztlich hängt die Wahl des Kammerjägers stark von deinem persönlichen Spielstil ab.

Borderlands 4 bietet die Möglichkeit, die Kampagne mit anderen Charakteren zu überspringen, was es einfacher denn je macht, alle Kammerjäger auszuprobieren. Überlege dir gut, welcher Charakter dich am meisten anspricht, denn das Spiel ist dafür bekannt, dass der Spaß an erster Stelle steht.

Fazit: Deine Entscheidung zählt

Warum ist die Wahl des Kammerjägers so wichtig? Jeder Kammerjäger in Borderlands 4 bringt einzigartige Fähigkeiten und Spielstile mit sich, die das Spielerlebnis maßgeblich beeinflussen. Egal, ob du lieber aus sicherer Distanz kämpfst oder mitten ins Getümmel stürmst, es gibt immer einen passenden Charakter für dich.

Nimm dir die Zeit, jeden Kammerjäger auszuprobieren und entdecke, welcher Stil dir am besten liegt. Am Ende zählt nicht nur die Macht deines Charakters, sondern auch der Spaß am Spiel.

Was denkst du über die neuen Kammerjäger in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!