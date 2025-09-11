Borderlands 4 – Entdecke Amons mächtige Builds für maximale Zerstörung

Borderlands 4 hat die Gaming-Welt mit seinen neuen Charakteren und deren einzigartigen Fähigkeiten im Sturm erobert. Einer der faszinierendsten Charaktere ist Amon, der größte spielbare Charakter der Serie, der als Forgeknight im Spiel auftritt. Mit einer Vielzahl von Elementarwaffen, darunter Hämmer, Äxte, Schwerter, Schilde und sogar Drohnen, bietet Amon ein beeindruckendes Arsenal, um seinen Feinden entgegenzutreten. Hier sind die besten Amon-Builds, die du ausprobieren kannst.

Calamity-Build: Der Doom Slayer

Was macht den Calamity-Build aus? Der Calamity-Build ist perfekt für alle, die sich wie der Doom Slayer fühlen wollen. Mit der Fähigkeit, sich schnell zu bewegen und Feinde mit Flammenfaust und Schrotflinte zu bearbeiten, ist dieser Build darauf ausgelegt, massiven Schaden in kurzer Zeit auszuteilen. Dein Ziel ist es, so nah wie möglich an den Feind heranzukommen und ihn mit einem Mix aus Nahkampfangriffen und Schrotflintenschüssen zu bezwingen.

Wichtig für diesen Build ist die Nutzung des neuen Rüstungsschilds in Borderlands 4, der sich sogar im Kampf regeneriert und flachen Schaden reduziert. Viele legendäre Versionen dieses Schilds bieten zusätzliche Vorteile wie erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und Nahkampfboni. Der Fokus liegt auf Onslaught, das passiven Bonus-Feuerschaden mit Schusswaffen gewährt.

Hier sind die wichtigsten Fähigkeiten für den Calamity-Build:

Skill Name Point Investment Description Onslaughter (Action Skill) NA Regeneriert ständig Schilde, gewährt Bonus-Feuerschaden und erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Molten Slam (Forgeskill) NA Schlägt mit einem Feuerschmiedehammer auf den Boden, verursacht Feuerschaden. What Burns Within 5/5 Erhöht Feuerschaden. Impetus 1/3 Erhöht Schildregenerationsrate und Bewegungsgeschwindigkeit nach einem Kill. Pyroclast (Augment) NA Vollständige Gesundheits- und Schildregeneration bei Aktivierung, umgeben von einem Feuerring. Master the Storm 5/5 Erhöht Status-Effekt-Schaden und -Dauer. Gut Punch 3/3 Chance, Schwäche auf Gegner anzuwenden, die mehr Schaden erleiden. Tritanium Knuckles 5/5 Erhöht Nahkampf- und Fähigkeits-Schaden. Forged in Steel 1/1 Macht Amon für kurze Zeit unverwundbar bei Aktivierung eines Forgeskills. Bullet Storm 5/5 Erhöht Waffenschaden nach Anwendung eines Status-Effekts.

Vengeance-Build: Die Eisklosionen

Welches Element dominiert das Vengeance-Build? Der Vengeance-Build konzentriert sich auf Kryo-Schaden und Ordonanz-Schaden, was zu verheerendem Burst-Schaden führt. Mit der Fähigkeit, Kryo-Status-Effekte und Ordonanz-Schaden zu erhöhen, eignet sich dieser Build sowohl für Einzelziel- als auch für Flächenschäden. Anfangs solltest du Kryo-Effektivität und Ordonanz-Schaden steigern.

Einige Fähigkeiten aus dem Cybernetics-Baum, wie Cacophony und Endless Bombardment, bieten zusätzliche Boni, indem sie Granaten zurückerstatten und schwere Ordonanz-Munition bei Schaden an Feinden auffüllen. Icy Rage und Bellows sind ebenfalls nützlich, um deinen Waffenschaden zu erhöhen.

Hier sind die Schlüsselfähigkeiten für den Vengeance-Build:

Skill Name Point Investment Description Scourge (Action Skill) NA Absorbiert Frontal-Schaden als Rache und gewährt Schadensreduktion. Firewall (Forgeskill) NA Absorbiert feindliche Projektile und erhöht den Schaden von Freundesprojektile. Wrath of Nature 4/5 Erhöht die Chance, Status-Effekte anzuwenden. Scorched Kairos 2/5 Erhöht Ordonanz-Schaden und Magazingröße. Blastchill (Augment – Replace Later) NA Erhöht Ordonanz-Schaden und Explosionsradius. Tail of the Comet 4/5 Chance, Kryo-Status-Effekte anzuwenden. Machinist 3/3 Kill Skill: Stellt einen Prozentsatz der Ordonanz-Abklingzeit wieder her.

Cybernetics-Build: Der Cyber Wikinger

Wie nutzt der Cybernetics-Build die Fähigkeiten von Amon? Der Cybernetics-Build ist ideal für Spieler, die Action Skills spammen möchten. Mit der Fähigkeit, Forgedrones zu erschaffen und riesige Äxte zu werfen, bietet dieser Build eine Mischung aus erhöhtem Waffenschaden und kritischer Trefferchance. Fähigkeiten wie Cast Iron und Destruction Engine erhöhen die Abklingzeit und den Schaden von Forgeskills.

Tempered Pyre und Twin Vipers sorgen dafür, dass du zwei Forgedrones für passiven Schaden spawnen kannst. Diese Drohnen verstärken auch deine Action-Skill-Abklingzeit, wenn sie kritische Treffer landen. Bellows und Executioner erhöhen deinen Waffenschaden und kritischen Schaden erheblich.

Hier sind die wichtigsten Fähigkeiten für den Cybernetics-Build:

Skill Name Point Investment Description Crucible (Action Skill) NA Schleudert Forgeaxes, die bei Aufprall explodieren. Double-Edge (Forgeskill) NA Wirft eine doppelte Forgeaxe, die auf dem Rückweg Schaden verursacht. Cast Iron 3/5 Erhöht Forgeskill-Abklingzeit und Waffenhandhabung. Gathering Storm 3/5 Kill Skill: Erhöht Elementarschaden. Executioner 5/5 Erhöht kritischen Trefferschaden, verdoppelt nach Nahkampftreffer. Destruction Engine 5/5 Erhöht Forgeskill- und Detonationsschaden. Tempered Pyre 1/5 Erzeugt eine Axt Forgedrone, die Feinde angreift.

Mit diesen detaillierten Builds kannst du Amon in Borderlands 4 optimal einsetzen und seine Fähigkeiten voll ausschöpfen. Experimentiere mit den verschiedenen Skill-Trees und finde heraus, welcher Build am besten zu deinem Spielstil passt. Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!