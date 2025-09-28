Borderlands 4 begeistert mit erstem DLC-Charakter C4SH ab 2026

Borderlands 4, das neueste Abenteuer von Gearbox Software, hat die Gaming-Community mit der Ankündigung des ersten DLC-Charakters C4SH in Aufregung versetzt. Als Nachfolger von Borderlands 3 bringt das Spiel frischen Wind in die Welt der Looter-Shooter. Die Veröffentlichung von Borderlands 4 erfolgte am 12. September 2025 und hat bereits positive Kritiken erhalten. Nun, mit der Enthüllung von C4SH, gibt es noch mehr Gründe, sich auf die kommenden Inhalte zu freuen.

Der neue Vault Hunter: C4SH

Was macht C4SH einzigartig? C4SH ist ein faszinierender DLC-Charakter, der im ersten Quartal 2026 verfügbar sein wird. Als ehemaliger Casino-Dealer bringt dieser Roboter seine eigene Note in die Welt von Borderlands. Seine Fähigkeiten basieren auf Zufallselementen, was das Gameplay spannend und unvorhersehbar macht. Dies spiegelt sich in seinem Arsenal wider, das Würfel und Spielkarten umfasst.

Du kannst C4SH im Rahmen des Super Deluxe Edition oder des Vault Hunter Pack von Borderlands 4 erhalten. Zusätzlich wird er im ersten Story-Pack mit dem Titel „Mad Ellie und die Gruft der Verdammten“ enthalten sein. Diese Erweiterung führt dich in die neue Region Kairos, wo du neue Kampagnenmissionen und Nebenquests erleben kannst.

Erweiterungen und neue Inhalte

Was erwartet dich in Borderlands 4? Gearbox plant, die Spieler regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen. Noch im letzten Quartal 2025 wird es eine Fülle von Updates geben, darunter das erste von vier kostenpflichtigen Bounty Pack DLCs, die neue Missionen, Bosse und mehr enthalten. Die Spieler können sich auch auf das kostenlose saisonale Event „Horrors of Kairos“ freuen, das neue legendäre Waffen, Kosmetika und einen zusätzlichen Ultimate Vault Hunter-Modus bringt.

Für die Zukunft plant Gearbox, zwei neue spielbare Charaktere als kostenpflichtige DLCs bis 2026 hinzuzufügen. Diese Erweiterungen versprechen, das ohnehin schon abwechslungsreiche Gameplay von Borderlands 4 noch weiter zu bereichern.

Hintergrund zu Gearbox Software

Wer steckt hinter Borderlands 4? Gearbox Software ist ein renommierter Spieleentwickler, der vor allem für die Borderlands-Reihe bekannt ist. Gegründet 1999, hat sich das Unternehmen durch die Entwicklung von Erweiterungen für Spiele wie Half-Life einen Namen gemacht, bevor es mit eigenen Projekten wie Brothers in Arms und schließlich Borderlands große Erfolge feierte. Gearbox gehört seit 2024 zu Take-Two Interactive und hat sich seitdem auf die Weiterentwicklung seiner beliebten Franchises konzentriert.

Mit der Übernahme durch Take-Two Interactive im Juni 2024 hat Gearbox seine Position als führender Entwickler von Action-Rollenspielen gestärkt. Unter der Leitung von Randy Pitchford, einem der Gründer von Gearbox, bleibt das Unternehmen eine treibende Kraft in der Spieleindustrie.

Was denkst du über die neuen Inhalte von Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!